Kerala Local body Election: ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം; സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം. 2010 ന് ശേഷം ആദ്യാമായാണ് യുഡിഎഫ് ലീഡ് നിലനിർത്തുന്നത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 13, 2025, 10:42 AM IST
  • മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും, കോർപ്പറേഷനിലും യുഡിഎഫ് ലീഡ് നിലനിർത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ.

Kerala LSG Election: ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം; സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം. 2010 ന് ശേഷം ആദ്യാമായാണ് യുഡിഎഫ് ലീഡ് നിലനിർത്തുന്നത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫ് - 357, എൽഡിഎഫ് - 354, എൻഡിഎ - 33 എന്നീ നിലയിലാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും, കോർപ്പറേഷനിലും യുഡിഎഫ് ലീഡ് നിലനിർത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ. 

വോട്ട് എണ്ണൽ ആരംഭിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷവും യുഡിഎഫ് ലീഡ് തുടരുകയാണ്.കൊല്ലം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ എന്നീ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുിഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.  

