/UDF Cabinet: വകുപ്പുകളിൽ ധാരണ? ധനകാര്യം മുഖ്യന് തന്നെ, തുറമുഖവും! റവന്യൂ സണ്ണി ജോസഫിനും ഗതാഗതം സി.പി. ജോണിനും?

മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചവരിൽ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പ് ആണ് നൽകുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏകദേശ തീരുമാനം ആയതായാണ് വിവരം.
തിരുവനന്തപുരം: മണിക്കൂറുകൾനീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ പുതിയ മന്ത്രിമാർ ആരൊക്കെ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏകദേശ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തമ്മിലും ഘടകക്ഷികളുമായും ഒക്കെ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് തീരുമാനമായത്. ആഭ്യന്തരം രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് തന്നെ നൽകും. ഇടഞ്ഞുനിന്ന ആർസിയെ രണ്ട് തവണയാണ് വി.ഡി സതീശൻ സന്ദർശിച്ചത്. കെസി വേണുഗോപാലും ചെന്നിത്തലയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു.
അഞ്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനമാണ് ലീഗിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സി.എം.പി. നേതാവ് സി.പി. ജോണിനും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കും. കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്) നേതാവ് അനൂപ് ജേക്കബ്, കെ.ഡി.പി. നേതാവ് മാണി സി. കാപ്പൻ എന്നിവരുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ടേം വ്യവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഇതിൽ കാപ്പന് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക ഇന്ന് രാവിലെ ദേശീയനേതൃത്വത്തിന് കൈമാറും. എ.ഐ.സി.സി. അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം മന്ത്രിമാരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. മന്ത്രിസഭയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഗവർണർക്ക് കൈമാറും. തിങ്കളാഴ്ച വി.ഡി സതീശനൊപ്പം മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.
മുഖ്യമന്ത്രിയും 12 മന്ത്രിമാരും സ്പീക്കറും ചീഫ് വിപ്പും കോൺഗ്രസിനെന്ന് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ട്. രമേശ് ചെന്നിത്തല, സണ്ണി ജോസഫ്, കെ. മുരളീധരൻ, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, എ.പി. അനിൽകുമാർ, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, എം. ലിജു എന്നിവരാണ് നിലവിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച എംഎൽമാർ. അഞ്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ലീഗിലെ എംകെ മുനീറിന് ഏതെങ്കിലുമൊരു പദവിയും സർക്കാർ നൽകും. ലീഗിൽ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവർ മന്ത്രിമാരാകും. പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള, പി.കെ. ബഷീർ, കെ.എം. ഷാജി, വി.ഇ. അബ്ദുൾ ഗഫൂർ, എ.കെ.എം. അഷ്റഫ്, ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എന്നിവരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ആർ.എസ്.പി.യിൽനിന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ മന്ത്രിയാകും.
റോജി എം. ജോൺ, മാത്യു കുഴൽനാടൻ, വി.ടി. ബൽറാം എന്നിവരെയും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസിൽ മോൻസ് ജോസഫ് മന്ത്രിയാകും. രണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന് മുന്നിൽ ഒരു മന്ത്രിയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനവുമാണ് കോൺഗ്രസ് വെക്കുന്നത്.
ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പ്?
മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചവരിൽ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏകദേശ ധാരണയായതായാണ് വിവരം. വിവരം ഇങ്ങനെ...
1. വി.ഡി സതീശൻ: ധനകാര്യം, തുറമുഖം
2. രമേശ് ചെന്നിത്തല: ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ്
3. സി.പി. ജോൺ: ഗതാഗതം
4. സണ്ണി ജോസഫ്: റവന്യൂ വകുപ്പ്
5. എം.ലിജു: എക്സൈസ് വകുപ്പ്
6. കെ. മുരളീധരൻ: ആരോഗ്യവകുപ്പ് (ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു, ധാരണയിലെത്തിയിട്ടില്ല)
അതേസമയം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ലീഗ് കൈവശം വെക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസിന് കൃഷി വകുപ്പ് നൽകാമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആർ.എസ്.പി. ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജലവിഭവ വകുപ്പാണ്.
