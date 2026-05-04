കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന മണ്ഡലമായ പാലക്കാട് താമര വിരിഞ്ഞില്ല. എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ത്ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ വീഴ്ത്തി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി രമേശ് പിഷാരടി ജയിച്ചു. 12,000 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രമേശ് പിഷാരടിയുടെ വിജയം. രമേശ് പിഷാരടി 55,302 വോട്ടുകളും ശോഭ സുരേന്ദ്രന് 42,880 വോട്ടുകളുമാണ് നേടി. എല്ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിച്ച എന്എംആര് റസാഖിന് 27,227 വോട്ടുകളേ നേടാന് സാധിച്ചുള്ളൂ. യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും മാറിമാറി ഭരിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലമാണെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ബിജെപി ഇവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നതിലൂടെ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് മണ്ഡലം വേദിയായിരുന്നത്.
പല കാരണങ്ങള് കൊണ്ടും ഇക്കുറി സവിശേഷ ശ്രദ്ധ നേടിയ മണ്ഡലവുമായിരുന്നു പാലക്കാട്. ഇടതില് നിന്നും 2011ല് യുഡിഎഫിനു വേണ്ടി ഷാഫി പറമ്പില് തിരിച്ചുപിടിച്ച മണ്ഡലമാണ് പാലക്കാട്. തുടര്ന്ന് 2021 വരെ ഷാഫി മണ്ഡലം നിലനിര്ത്തി. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വടകരയില് നിന്ന് ഷാഫി പറമ്പില് വിജയിച്ചതോടെ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് വന് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാലക്കാട് ജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പിന്നീട് ലൈംഗികാരോപണക്കേസിൽ പ്രതിയായതും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ബിജെപിയുടെ എ പ്ലസ് മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായ പാലക്കാട് വന് മത്സരമാണ് ഇക്കുറി ശോഭ സുരേന്ദ്രന് കാഴ്ചവെച്ചത്. കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങി ഏറെ നേരം അവര് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് രമേശ് പിഷാരടി പതിയെ അതിനെ മറികടന്ന് ലീഡിലേക്ക് എത്തി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വോട്ടിന് പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം നേരിട്ടതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയം വൻ വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു.
