Kozhikode: കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ചരിത്രം തിരുത്തി യുഡിഎഫ്; മില്ലി മോഹൻ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രസിഡന്റ്

കോഴിക്കോട്: വർഷങ്ങൾ നീണ്ട എൽഡിഎഫ് ആധിപത്യം തകർത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം, ആദ്യമായി യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മില്ലി മോഹൻ കൊട്ടാരത്തിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് പുറമെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും അപ്രതീക്ഷിത ഭരണമാറ്റങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ദൃശ്യമായത്. നറുക്കെടുപ്പ് നടന്ന നാലു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫും രണ്ടിടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫും അധികാരത്തിലെത്തി.നറുക്കെടുപ്പ് നടന്ന രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരിടത്ത് ജനകീയ മുന്നണിയും മറ്റൊരിടത്ത് യുഡിഎഫും ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു.
ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ചിരുന്ന പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. യുഡിഎഫ്-ആർഎംപി സഖ്യമായ ജനകീയ മുന്നണി ഇവിടെ അധികാരം നേടി. വോട്ടെടുപ്പിനിടെ ആർജെഡി അംഗത്തിന്റെ വോട്ട് മാറിപ്പോയതാണ് എൽഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമാകാൻ കാരണമായത്.
