UDF: പ്രതിഭയ്ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമർശം; ഇർഷാദിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് യുഡിഎഫും ലീ​ഗും

പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് മുസ്ലീം ലീ​ഗും ഇർഷാദിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 25, 2026, 08:52 PM IST
  • കായകുളം യുഡിഎഫ് ചെയർമാനായി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എച്ച്‌ ബഷീർ കുട്ടിയെ നിയമിച്ചു.
  • നേരത്തെ ഇർഷാദിന്റെ അധിക്ഷേപ പ്രസ്താവന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി എം ലിജു തള്ളിയിരുന്നു.

ആലപ്പുഴ: കായംകുളം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു പ്രതിഭയ്ക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയ ഇർഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് യുഡിഎഫും മുസ്ലിം ലീഗും. കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇർഷാദിനെ നീക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ്. കൂടാതെ അന്വേഷണ വിധേയമായി പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇയാളെ സസ്പെൻഡും ചെയ്തു. മുസ്ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

കായകുളം യുഡിഎഫ് ചെയർമാനായി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എച്ച്‌ ബഷീർ കുട്ടിയെ നിയമിച്ചു. നേരത്തെ ഇർഷാദിന്റെ അധിക്ഷേപ പ്രസ്താവന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി എം ലിജു തള്ളിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസം​ഗം വ്യക്തിപരമായ വിമർശനങ്ങൾ നടത്താനുള്ളതല്ലെന്ന് ലിജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇർഷാദിന്റെ പരാമർശം തെറ്റാണെന്നും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ലിജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരാമർശത്തെ ന്യായീകരിക്കില്ലെന്നും ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞ ലിജു, ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

