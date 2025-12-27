Kottangal Panchayat: എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ വേണ്ട, ജയിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം രാജി; കോട്ടാങ്ങലിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ച് യുഡിഎഫ്

പത്തനംതിട്ട: കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിൽ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ വേണ്ടെന്ന് നിലപാടിൽ യുഡിഎഫ്. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച യുഡിഎഫിന്റെ കെ വി ശ്രീദേവി രാജി നൽകി. എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ തള്ളി കൊണ്ടാണ് ഇവർ രാജി നൽകിയത്. പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് രാജി. നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിക്കുന്നു. ഒരു വര്ഗീയ ശക്തിയുടെയും പിന്തുണ വേണ്ടെ എന്നുമാണ് രാജിവെച്ച പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞത്.
അതേസമയം ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണിതെന്ന് എസ്ഡിപിഐ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് എസ്ഡിപിഐ അറിയിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ഈ അയിത്തം കാണിച്ചില്ലെന്നും എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്ത്തകര് പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫിന്റെ പൊറാട്ടുനാടകമാണെന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം.
യുഡിഎഫിനും ബിജെപിക്കും അഞ്ചു വീതം അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. എസ്ഡിപിഐക്ക് മൂന്ന് പ്രതിനിധികളും എൽഡിഎഫിന് ഒരു പ്രതിനിധിയുമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞതവണ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെയാണ് എൽഡിഎഫ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലും എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെയാണ് യുഡിഎഫ് ജയിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രസിഡന്റായ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഗീത രാജിവെയ്ക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എസ് ഗീതയ്ക്ക് മൂന്ന് എസ്ഡിപി വോട്ടുകളും ഒരു വെല്ഫെയര് പാര്ട്ടി വോട്ടും അടക്കം 10 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
