  • Kerala Local body Election: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ കുന്നത്തൂർമേട് വാർഡിൽ യുഡിഎഫിന് വിജയം

എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ കുന്നത്തൂർമേട് വാർഡിൽ യുഡിഎഫിന് വിജയം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 13, 2025, 12:18 PM IST
  • കേവലം എട്ട് വോട്ടിനാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എം പ്രശോഭ് വിജയിച്ചത്.

പാലക്കാട്: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ കുന്നത്തൂർമേട് വാർഡിൽ യുഡിഎഫിന് വിജയം. കേവലം എട്ട് വോട്ടിനാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എം പ്രശോഭ് വിജയിച്ചത്.  

ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ഒളിവിൽ പോയ ശേഷം, കുന്നത്തൂർമേടിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തുകയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോ ടു അറസ്റ്റും, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യവും ലഭിച്ച് അടുത്ത ദിവസം വോട്ട് ചെയ്യാനായി രാഹുൽ എത്തുകയായിരുന്നു. 

KunnathurmeduKerala local body election

