M V Govindan: ഇടതു മുന്നണിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി; 2010 ൽ ഇതിലും വലിയ തോൽവി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത് മുന്നണിക്കുണ്ടായത് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തോൽവി 2010 ൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനെ അതിജീവിച്ചെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. 77 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും 343 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും, 28 മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സിപിഎം വിജയിച്ചു. എൽഡിഎഫിൻ്റെ അടിത്തറ തകർന്നെന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും, ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ വരുത്തി തിരിച്ചു വുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിന് നൽകിയത്. സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചും പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചുട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശധമായി പരിശോധിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി കാര്യമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, വർഗീയ ശക്തികളുമായി യുജിഎഫ് നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടായതായും ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.
