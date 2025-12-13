English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • M V Govindan: ഇടതു മുന്നണിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി; 2010 ൽ ഇതിലും വലിയ തോൽവി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

M V Govindan: ഇടതു മുന്നണിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി; 2010 ൽ ഇതിലും വലിയ തോൽവി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

 സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത് മുന്നണിക്കുണ്ടായത് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 13, 2025, 04:58 PM IST
  • ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തോൽവി 2010 ൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനെ അതിജീവിച്ചെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
  • സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിന് നൽകിയത്.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: 'എത്ര ബഹളം വെച്ചാലും അവർ കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും' യുഡിഎഫ് വിജയത്തിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

Trending Photos

Pulao Recipe: പുലാവ് റെസിപ്പി: 30 മിനിറ്റിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ വെജ് പുലാവ് തയാറാക്കാം
8
Pulao
Pulao Recipe: പുലാവ് റെസിപ്പി: 30 മിനിറ്റിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ വെജ് പുലാവ് തയാറാക്കാം
Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
8
Shatank yoga
Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
M V Govindan: ഇടതു മുന്നണിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി; 2010 ൽ ഇതിലും വലിയ തോൽവി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത് മുന്നണിക്കുണ്ടായത് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തോൽവി 2010 ൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനെ അതിജീവിച്ചെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. 77 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും 343 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും, 28 മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സിപിഎം വിജയിച്ചു.  എൽഡിഎഫിൻ്റെ അടിത്തറ തകർന്നെന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും, ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ വരുത്തി തിരിച്ചു വുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിന് നൽകിയത്. സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചും പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചുട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശധമായി പരിശോധിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി കാര്യമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, വർഗീയ ശക്തികളുമായി യുജിഎഫ് നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടായതായും ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

M V GovindanKerala local body election

Trending News