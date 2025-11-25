Pandalam Hotels Closed: ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ; പന്തളത്ത് ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: പന്തളത്ത് ഹോട്ടലുകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരിശോധന. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു. പന്തളം കടയ്ക്കാടുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലോസറ്റിന് മുകളിൽ വച്ച് ചിക്കൻ കഴുകിയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലുകളാണ് പൂട്ടിച്ചത് ഹോട്ടലും പരിസരവും വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
