English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Pandalam Hotels Closed: ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ; പന്തളത്ത് ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചു

Pandalam Hotels Closed: ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ; പന്തളത്ത് ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചു

പന്തളം കടയ്ക്കാട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലുകളാണ് പൂട്ടിച്ചത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 25, 2025, 06:32 PM IST
  • ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു.
  • പന്തളം കടയ്ക്കാടുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Crime News: ആഡംബരകാർ വാങ്ങി നൽകാത്തതിൽ തർക്കം; അച്ഛന്റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മകൻ മരിച്ചു

Trending Photos

Gajakesari Rajayoga: 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
10
Rajayoga
Gajakesari Rajayoga: 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു, 93000 പിന്നിട്ടു; വർധിച്ചത് 1400 രൂപ
7
Gold rate
Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു, 93000 പിന്നിട്ടു; വർധിച്ചത് 1400 രൂപ
Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി
7
recipe
Kadala Curry recipe: തനി നാടൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ; കേരളാ കടലക്കറി റെസിപ്പി
Pandalam Hotels Closed: ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ; പന്തളത്ത് ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: പന്തളത്ത് ഹോട്ടലുകളിൽ ആരോ​ഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരിശോധന. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു. പന്തളം കടയ്ക്കാടുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലോസറ്റിന് മുകളിൽ വച്ച് ചിക്കൻ കഴുകിയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലുകളാണ് പൂട്ടിച്ചത് ഹോട്ടലും പരിസരവും വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Health DepartmentPandalamKerala Health Departmentആരോ​ഗ്യവകുപ്പ്പന്തളം

Trending News