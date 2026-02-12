Dead Body Found: തിരുവനന്തപുരം പാറശാലയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പാറശ്ശാല ഐയ്ങ്കാമത്ത് ആളില്ലാത്ത പുരയിടത്ത് ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളഅജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. വയലിനു സമീപത്തെ സ്വകാര്യ പുരയിടത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. രാവിലെ വയലിൽ ജോലിയ്ക്ക് എത്തിയ ആളുകൾ ദുർഗന്ധം വമിച്ചതോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
അഴുകിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു മൃതശരീരം. ജനുവരി 25ന് കാണാതായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഹരിചന്ദ്രന്റെ മുതദേഹമാണെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പാറശ്ശാല പോലീസ് ഹരിചന്ദ്രന്റെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചു.
ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ മാത്രമേ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
