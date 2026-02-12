English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Dead Body Found: തിരുവനന്തപുരം പാറശാലയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ

Dead Body Found: തിരുവനന്തപുരം പാറശാലയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ

Dead Body Found In Thiruvananthapuram: രാവിലെ വയലിൽ ജോലിയ്ക്ക് എത്തിയ ആളുകൾ ദുർ​ഗന്ധം വമിച്ചതോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 12, 2026, 01:39 PM IST
  • വയലിന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ പുരയിടത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്
  • ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും

Read Also

  1. Dead Body Found: ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം; കണ്ടത് ശുചീകരണ ജോലിക്കെത്തിയ തൊഴിലാളി

Trending Photos

Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Chaturgrahi Yoga
Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: രാവിലെ കുറഞ്ഞതും ചേർത്ത് വൈകിട്ട് കൂടി; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രാവിലെ കുറഞ്ഞതും ചേർത്ത് വൈകിട്ട് കൂടി; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
Gold Rate Today February 12: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 12: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope 2026
Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Dead Body Found: തിരുവനന്തപുരം പാറശാലയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പാറശ്ശാല ഐയ്ങ്കാമത്ത് ആളില്ലാത്ത പുരയിടത്ത് ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളഅജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. വയലിനു സമീപത്തെ സ്വകാര്യ പുരയിടത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. രാവിലെ വയലിൽ ജോലിയ്ക്ക് എത്തിയ ആളുകൾ ദുർ​ഗന്ധം വമിച്ചതോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

അഴുകിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു മൃതശരീരം. ജനുവരി 25ന് കാണാതായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഹരിചന്ദ്രന്റെ മുതദേഹമാണെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പാറശ്ശാല പോലീസ് ഹരിചന്ദ്രന്റെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചു.

ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ മാത്രമേ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

dead body foundThiruvananthapuram

Trending News