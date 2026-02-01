Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേരളത്തിനായി ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം; കേരളം അടക്കം നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയ ധാതു ഇടനാഴി

ന്യൂഡൽഹി: ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് അവതരണം പാർലമെന്റിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ബജറ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിനായി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.
കേരളമടക്കമുള്ള നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിച്ചുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, ഒഡിഷ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് പദ്ധതിക്കായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം-ചവറ റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെഎൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ച കേരള ബജറ്റിലും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ധാതു സമ്പുഷ്ടമായ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ധാതു ഖനനം, സംസ്കരണം അടക്കം വർധിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ 2.0 സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും. ഇതിനായി നാൽപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവെക്കുന്നതെന്നും. കേരളത്തിൻ്റെ ധാതു സമ്പുഷ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയെ ഗ്ലോബൽ ബയോ ഫാർമ മാനുഫക്ചറിംഗ് ഹബ് ആക്കാൻ പതിനായിരം കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണത്തിനായി അയ്യായിരം കോടി രൂപയും നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്ത്തുകാർക്കും, കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കുമായി നാഷണൽ ഹാൻഡ്ലൂം ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് പദ്ധതിയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും. സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും. നാഷണൽ ഫൈബർ പ്രോജക്ട് ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും, ചെറുകിട പദ്ധതികൾക്കായി 2000 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നതായും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
