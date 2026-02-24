Kerala Is Now Keralam: ‘കേരള’യല്ല ഇനി കേരളം; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരുമാറ്റത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി മോദി മന്ത്രിസഭ

ന്യൂഡൽഹി: ഭരണഘടനയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ‘കേരളം’ എന്നാക്കണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്രം. ഇതിനായി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിന് ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ ഓഫീസായ സേവാ തീർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ 'കേരള' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ 'കേരളം' എന്നാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ട അടിയന്തര നടപടികൾ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 3 പ്രകാരം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2024 ജൂണിൽ കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളിലും 'കേരളം' എന്ന് മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചത്.
ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് 2023 ആഗസ്റ്റിലും കേരള നിയമസഭാ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്ന് കേന്ദ്രം മടക്കിയിരുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിലും എട്ടാം പട്ടികയിലും മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ആദ്യ പ്രമേയം. പക്ഷെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും തുടർന്ന് പരിഷ്കരിച്ച പ്രമേയം കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് വീണ്ടും അയക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ പേര് മാറ്റത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശഖറും കത്തയച്ചിരുന്നു.
