  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Is Now Keralam: ‘കേരള’യല്ല ഇനി കേരളം; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരുമാറ്റത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി മോദി മന്ത്രിസഭ

Kerala Is Now Keralam: ‘കേരള’യല്ല ഇനി കേരളം; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരുമാറ്റത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി മോദി മന്ത്രിസഭ

കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 24, 2026, 04:40 PM IST
  • ഭരണഘടനയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ‘കേരളം’ എന്നാക്കണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്രം
  • പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിന് ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി
  • പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ ഓഫീസായ സേവാ തീർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചത്

  1. Sulthan Bathery Assembly Constituency: രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കും അത്രയേറെ ഭൂരിപക്ഷം കൊടുത്ത മണ്ഡലം... സുൽത്താന്റെ ആയുധപ്പുര, കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ട

Kerala Is Now Keralam: ‘കേരള’യല്ല ഇനി കേരളം; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരുമാറ്റത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി മോദി മന്ത്രിസഭ

ന്യൂഡൽഹി: ഭരണഘടനയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ‘കേരളം’ എന്നാക്കണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്രം. ഇതിനായി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിന് ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. 

Also Read: ശബരിമലയിൽ ഇനി വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ? നിർണായക ചോദ്യവുമായി സുപ്രീംകോടതി

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ ഓഫീസായ സേവാ തീർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ 'കേരള' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ 'കേരളം' എന്നാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ട അടിയന്തര നടപടികൾ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 3 പ്രകാരം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2024 ജൂണിൽ കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളിലും 'കേരളം' എന്ന് മാറ്റണമെന്നും  ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചത്. 

ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച്  2023 ആഗസ്റ്റിലും കേരള നിയമസഭാ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്ന് കേന്ദ്രം മടക്കിയിരുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിലും എട്ടാം പട്ടികയിലും മാ​റ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ആദ്യ പ്രമേയം. പക്ഷെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും തുടർന്ന് പരിഷ്കരിച്ച പ്രമേയം കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് വീണ്ടും അയക്കുകയുമായിരുന്നു.

Also Read: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ഇതിനിടയിൽ പേര് മാറ്റത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശഖറും കത്തയച്ചിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

keralamKeralaUnion CabinetCabinet ApprovePM Modi

