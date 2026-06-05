Suresh Gopi: 'സിനിമാ കഥകൾ വിശ്വസിച്ച് ആരും സമയം കളയരുത്'; രാജി വാർത്തകൾ തള്ളി സുരേഷ് ഗോപി

തിരുവനന്തപുരം: താൻ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളോട് തികച്ചും പരിഹാസത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.
ഇത്തരം സിനിമാക്കഥകൾ വിശ്വസിച്ച് ആരും സമയം കളയരുതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ഫേയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. തന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയേയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായേയും സുരേഷ് അറിയിച്ചെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് സുരേഷ് ഗോപി തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. ഫേയ്സ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം:
സുരേഷ് ഗോപി രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു.... നിങ്ങള് അറിഞ്ഞിരുന്നോ????? ഞാന് മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ..... സത്യം അറിയാൻ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് മതി. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം 'സിനിമാ കഥകൾ' വിശ്വസിച്ച് ആരും സമയം കളയരുത്.
വ്യാജ വാർത്തകൾ ചമയ്ക്കുന്നവരോട്... "ലത് ശരിയല്ല... ഇനിയെങ്കിലും മാറ്റണം!
തന്റെ പേരിലിറങ്ങുന്ന ഇത്തരം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്തകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു സമയങ്ങളായി പ്രചരിച്ചിരുന്ന രാജി വാർത്തകൾക്ക് വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്. പെട്രോളിയം-പ്രകൃതി വാതക, ടൂറിസം വകുപ്പുകളുടെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി. 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി വിജയിച്ചത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ബിജെപി എംപിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി.