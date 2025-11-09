English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Gana Geetham: 'പാടിയത് തീവ്രവാദ ഗാനം ഒന്നുമല്ലല്ലോ'; ഗണഗീത വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സുരേഷ് ഗോപി

Gana Geetham: 'പാടിയത് തീവ്രവാദ ഗാനം ഒന്നുമല്ലല്ലോ'; ഗണഗീത വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സുരേഷ് ഗോപി

'അവർക്ക് അന്നേരം തോന്നിയത് ഗണഗീതം പാടാനാണ്, അത് അവർ ചെയ്തു. പാടിയത് തീവ്രവാദ ഗാനം ഒന്നുമല്ലല്ലോ'

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 9, 2025, 03:15 PM IST
  • എറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരതിൽ കുട്ടികൾ ആർഎസ്എസ് ഗണഗീതം പാടിയ ദൃശ്യം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചത് വലിയ വിമർശനം നേരിട്ടിരുന്നു.
  • സംഭവത്തിൽ, ദക്ഷിണ റെയില്‍വേയുടെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രതികരണം.

തൃശൂർ: വന്ദേഭാരതിൽ കുട്ടികൾ ഗണഗീതം പാടിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി  സുരേഷ് ഗോപി. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടികൾ ഗണഗീതം പാടിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് അന്നേരം തോന്നിയത് ഗണഗീതം പാടാനാണ്, അത് അവർ ചെയ്തു. പാടിയത് തീവ്രവാദ ഗാനം ഒന്നുമല്ലല്ലോ എന്നും മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു. 

എറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരതിൽ കുട്ടികൾ ആർഎസ്എസ് ഗണഗീതം പാടിയ ദൃശ്യം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചത് വലിയ വിമർശനം നേരിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് റേയിൽവേ ദൃശ്യം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ  വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  സംഭവത്തിൽ, ദക്ഷിണ റെയില്‍വേയുടെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രതികരണം. അപരമത വിദ്വേഷവും വർഗ്ഗീയ വിഭജന രാഷ്ട്രീയവും നിരന്തരം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ആർഎസ്എസിന്റെ ഗാനം സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഭരണഘടനാതത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ റെയിൽവേയെ പോലും തങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനായി സംഘപരിവാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. 

Actor Suresh Gopi

