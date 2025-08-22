Thrissur Vote Controversy: എൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങള്‍ കയറി കൊത്തിയത്, ഞാനെന്തു പാപം ചെയ്തു? ; സുരേഷ് ഗോപി

തിരുവനന്തപുരം: തൃശൂർ വോട്ട് വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങള് കയറി കൊത്തിയതെന്നും, ഞാനെന്തു പാപം ചെയ്തുവെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു. താന് ആരെയും വിമര്ശിക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ ഇല്ലെന്നും, തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളില്പോലും മാധ്യമങ്ങള് ഇടപെടുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു.
'എന്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങള് കയറി കൊത്തിയത്. എന്നില് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. വ്യക്തിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബസ്ഥന്, ഭര്ത്താവ്, അച്ഛന്, മകന് അങ്ങനെ പല ബന്ധങ്ങള് എനിക്കുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടത്. ഞാന് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എവിടം മുതല് നിങ്ങള് ഇത് തുടങ്ങി. കിരീടം, കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാന്, ആര്എല്വി രാമക്യഷ്ണൻ, എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങള് കയറി. അതിന് ഞാന് എന്ത് പാപം ചെയ്തുവെനന്നും സുരേഷ് ഗോപി മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിച്ചു.
