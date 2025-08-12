English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Subhash Gopi: വോട്ട് ക്രമക്കേട്; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരനും രണ്ടിടത്ത് വോട്ട്, രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവൻകുട്ടി

കൊല്ലത്തും തൃശൂരിലുമാണ് സുഭാഷ് ​ഗോപിക്ക് വോട്ടുള്ളതെന്നാണ് വിവരം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 12, 2025, 04:58 PM IST
  • തൃശൂരിലെയും കൊല്ലത്തെയും വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ സുഭാഷ് ​ഗോപിയുടെ പേരുണ്ടെന്ന വിവരമാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
  • കൊല്ലത്തെ കുടുംബവീടായ ലക്ഷ്മി നിവാസ് മേൽവിലാസത്തിലാണ് ഇവിടെ വോട്ട്.

Read Also

  1. Minister K.N. Rajanna: വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേടിൽ വിവാദ പരാമർശം; മന്ത്രി കെഎന്‍ രാജണ്ണയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി

Trending Photos

Budhaditya Malavya Yoga: ബുധാദിത്യ-മാളവ്യ രാജയോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ധനമിരട്ടിക്കും ഒപ്പം പുരോഗതിയും
9
Rajayoga
Budhaditya Malavya Yoga: ബുധാദിത്യ-മാളവ്യ രാജയോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ധനമിരട്ടിക്കും ഒപ്പം പുരോഗതിയും
Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
6
Gold rate
Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
Gold price Today 11 August 2025: ആശ്വാസം! സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര
7
Gold price today
Gold price Today 11 August 2025: ആശ്വാസം! സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര
Herbal Teas: മികച്ച ആരോ​ഗ്യത്തിന് ഹെർബൽ ചായകൾ..! ഇന്ന് തന്നെ ശീലമാക്കാം...
7
Herbal Tea
Herbal Teas: മികച്ച ആരോ​ഗ്യത്തിന് ഹെർബൽ ചായകൾ..! ഇന്ന് തന്നെ ശീലമാക്കാം...
Subhash Gopi: വോട്ട് ക്രമക്കേട്; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരനും രണ്ടിടത്ത് വോട്ട്, രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവൻകുട്ടി

കൊല്ലം: തൃശൂരിലെ വോട്ട് ക്രമക്കേട് വിവാദത്തിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരൻ സുഭാഷ് ​ഗോപിക്കും ഇരട്ടവോട്ടുള്ളതായി വിവരം. തൃശൂരിലെയും കൊല്ലത്തെയും വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ സുഭാഷ് ​ഗോപിയുടെ പേരുണ്ടെന്ന വിവരമാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്തെ കുടുംബവീടായ ലക്ഷ്മി നിവാസ് മേൽവിലാസത്തിലാണ് ഇവിടെ വോട്ട്. ഇരവിപുരം മണ്ഡലത്തിലെ 84 ആം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് വോട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്തോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.

വോട്ട് ക്രമക്കേടിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകളാണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ വേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച ഹരിദാസനും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന അജയകുമാറും പൂങ്കുന്നത്ത ക്യാപ്പിറ്റൽ വില്ലേജ് ഫ്ലാറ്റിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: Appointment of Temporary VC: താത്കാലിക വിസി നിയമനം: ഗവർണർക്കെതിരെ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ

കൂടാതെ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൃശൂരിൽ വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്. കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യർ ആണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഒന്നര കൊല്ലമായി ഇവിടെ താമസിച്ച് സംഘടന ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പട്ടികയിൽ വോട്ട് ചേർത്തതെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം. അതിനിടെ സുരേഷ് ഗോപി  രാജി വെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി രംഗത്തെത്തി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Union Minister Suresh GopiSubhash GopiDouble Votesകേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ​ഗോപിസുഭാഷ് ​ഗോപി

Trending News