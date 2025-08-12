Subhash Gopi: വോട്ട് ക്രമക്കേട്; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരനും രണ്ടിടത്ത് വോട്ട്, രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവൻകുട്ടി

കൊല്ലം: തൃശൂരിലെ വോട്ട് ക്രമക്കേട് വിവാദത്തിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരൻ സുഭാഷ് ഗോപിക്കും ഇരട്ടവോട്ടുള്ളതായി വിവരം. തൃശൂരിലെയും കൊല്ലത്തെയും വോട്ടര് പട്ടികയില് സുഭാഷ് ഗോപിയുടെ പേരുണ്ടെന്ന വിവരമാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്തെ കുടുംബവീടായ ലക്ഷ്മി നിവാസ് മേൽവിലാസത്തിലാണ് ഇവിടെ വോട്ട്. ഇരവിപുരം മണ്ഡലത്തിലെ 84 ആം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് വോട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്തോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
വോട്ട് ക്രമക്കേടിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകളാണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ വേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച ഹരിദാസനും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന അജയകുമാറും പൂങ്കുന്നത്ത ക്യാപ്പിറ്റൽ വില്ലേജ് ഫ്ലാറ്റിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൃശൂരിൽ വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യർ ആണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഒന്നര കൊല്ലമായി ഇവിടെ താമസിച്ച് സംഘടന ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പട്ടികയിൽ വോട്ട് ചേർത്തതെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം. അതിനിടെ സുരേഷ് ഗോപി രാജി വെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി രംഗത്തെത്തി.
