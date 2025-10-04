Sabarimala Scam: സ്വർണ്ണപാളി വിവാദം: ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പൊറ്റി; ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകിയത് ചെമ്പുപാളികൾ

തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണ്ണപാളി വിവാദത്തിൽ തനിക്കെതിരായ ആരിപണങ്ങൾ തള്ളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി രംഗത്ത്. തനിക്ക് തന്നത് ചെമ്പ് പാളിയാണെന്നും ദേവസ്വത്തിന്റെ രേഖകളിലും അതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
തനിക്ക് നൽകിയ പാളികളിൽ മുൻപ് സ്വർണം പൂശിയിരുന്നോന്ന് അറിയില്ലയെന്നും പറഞ്ഞ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മാധ്യമങ്ങളില് വരുന്ന വാര്ത്തകള് തെറ്റാണെന്നും തന്നെ തെറ്റുകാരനാക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം ബോര്ഡിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പ്രതികരിച്ചത്.
കോടതിയിലും നിയമത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കട്ടിളപ്പാളികള് പ്രദര്ശന വസ്തുവാക്കിയതല്ലെന്നും പീഠത്തില് സംഭവിച്ചത് ആശയക്കുഴപ്പമാണെന്നും കാണാതായെന്ന് പറഞ്ഞത് വാസുദേവനാണ്. വാസുദേവന് തന്നെയാണ് പീഠം കയ്യിലുള്ള വിവരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചതെന്നും. വാസുദേവന് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പൂര്ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നില് നിക്ഷിപ്തമായതെന്നും, ആക്ഷേപങ്ങള് ശരിയാണെങ്കില് നടപടിയെടുക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
