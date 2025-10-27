English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • US Navy Helicopter Crash: യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററും യുദ്ധവിമാനവും ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ തകർന്നുവീണു

US Navy Helicopter Crash: യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററും യുദ്ധവിമാനവും ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ തകർന്നുവീണു

US Navy Fighter Jet Crash: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യാ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 27, 2025, 03:22 PM IST
  • നിരീക്ഷണ പറക്കലിന് ഇടയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്
  • അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി യുഎസ് നാവികസേന അറിയിച്ചു

വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററും യുദ്ധവിമാനവും ദക്ഷിണ ചൈനയിലെ കടലിൽ തകർന്നുവീണു. നിരീക്ഷണ പറക്കലിന് ഇടയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായാണ് രണ്ട് അപകടം ഉണ്ടായത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യാ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. യുഎസ് അപകടങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

എംഎച്ച് 60 ആർ ഹെലികോപ്റ്റർ വിമാനവാഹിനിയായ യുഎസ്എസ് നിമിറ്റ്സിൽ നിന്ന് പതിവ് നിരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തവേയാണ് കടലിൽ തകർന്ന് വീണത്. മൂന്ന് പേരെ രക്ഷിച്ചു. ഈ അപകടമുണ്ടായി 30 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ബോയിങ് എഫ്എ-18 എഫ് സൂപ്പർ ഹോണറ്റ് വിമാനം തകർന്ന് വീണത്.

നിരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തവേയാണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്. വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പൈലറ്റുമാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി യുഎസ് നാവികസേന അറിയിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യാ സന്ദർശനം തുടരുകയാണ്.

