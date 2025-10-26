English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • PM Shri: പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിന്മാറാം, ഫണ്ട് മാത്രം മതി; വി ശിവൻകുട്ടി

PM Shri: പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിന്മാറാം, ഫണ്ട് മാത്രം മതി; വി ശിവൻകുട്ടി

കേന്ദ്രം നൽകേണ്ട ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 26, 2025, 02:53 PM IST
  • തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്ന 1500 കോടി നഷ്ടപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നം .
  • തുക നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയാറല്ല.
  • വിയോജിപ്പ് ഉള്ള പക്ഷം കോടതിയിൽ പോകാനും അവകാശമുണ്ട്.

PM Shri: പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിന്മാറാം, ഫണ്ട് മാത്രം മതി; വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രം നൽകേണ്ട ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്ന 1500 കോടി നഷ്ടപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നം എന്നും, തുക നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയാറല്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിന്മാറാമെന്ന വ്യവസ്ഥ കരാറിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം. വിയോജിപ്പ് ഉള്ള പക്ഷം കോടതിയിൽ പോകാനും അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 

കേരളത്തിൽ ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കില്ല, അത് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാഠപുസ്കത്തിലെ ഉള്ളടക്കത്തിലെ തെറ്റായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബദൽ പാഠപുസ്തകം ഇറക്കിയ സംസ്ഥാമാണ് കേരളം എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പിഎംശ്രീ കേരളത്തിന് ആവശ്യമില്ല, ഫണ്ട് മതി എന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. 

PM Shri SchemeV Sivankutty

