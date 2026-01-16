English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Robbery Case: വാജിവാഹന കൈമാറ്റം ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച്; തന്ത്രി കൈവശം വച്ചത് ദേവസ്വം സ്വത്ത്, യുഡിഎഫ് നിയമിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡിനും കുരുക്ക്

Sabarimala Gold Robbery Case: വാജിവാഹന കൈമാറ്റം ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച്; തന്ത്രി കൈവശം വച്ചത് ദേവസ്വം സ്വത്ത്, യുഡിഎഫ് നിയമിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡിനും കുരുക്ക്

Sabarimala Vaji Vahanam: വാജിവാഹനം തന്ത്രിയുടെ അവകാശമാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കൈമാറിയതെന്നുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ബോർഡ് അംഗവുമായ അജയ് തറയിൽ നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 16, 2026, 01:36 PM IST
  • പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്താണ് കൊടിമരം മാറ്റി വാജിവാഹനം തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത്
  • ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇത് കൈമാറുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ നിലവിലെ വിവാദം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊളള; സുനിൽ കുമാറിന് സസ്പെൻഷൻ

Trending Photos

Easy breakfast recipes: മാവ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട; ഇനി ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാം ദോശ, ഇങ്ങനെ
5
Recipes
Easy breakfast recipes: മാവ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട; ഇനി ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാം ദോശ, ഇങ്ങനെ
Gold Rate Today January 16: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today January 16: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
7
Gold rate
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
Kerala KN-606 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-606 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Sabarimala Gold Robbery Case: വാജിവാഹന കൈമാറ്റം ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച്; തന്ത്രി കൈവശം വച്ചത് ദേവസ്വം സ്വത്ത്, യുഡിഎഫ് നിയമിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡിനും കുരുക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ പഴയ കൊടിമരത്തിലെ വാജിവാഹനം തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്ക് കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയുടെ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ തെളിവുകൾ പുറത്ത്. വാജിവാഹനം തന്ത്രിയുടെ അവകാശമാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കൈമാറിയതെന്നുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ബോർഡ് അംഗവുമായ അജയ് തറയിൽ നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ, ദേവസ്വം രേഖകളിൽ പൊതുസ്വത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വിഗ്രഹം കൈമാറുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്താണ് കൊടിമരം മാറ്റിയതും വാജിവാഹനം തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതും. ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇത് കൈമാറുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ നിലവിലെ വിവാദം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

വാജിവാഹനം ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും അത് തന്ത്രിക്ക് നൽകാൻ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയോ ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ ഇല്ലെന്നും മുൻ ബോർഡ് അംഗം കെ. രാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി. കൊടിമരം മാറ്റാൻ തീരുമാനമെടുത്ത യോഗത്തിൽ താൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലെന്നും പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും അജയ് തറയിലുമാണ് അന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വർണമോഷണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 11 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന വാജി വാഹനം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കണ്ടെടുത്തത്.

1971-ൽ സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരം ചിതലരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് 2017-ൽ മാറ്റിയത്. എന്നാൽ പഴയ കൊടിമരത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുന്നുണ്ട്. അയ്യപ്പന്റെ വാഹനമായ കുതിരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ വാജിവാഹനം കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന പുരാവസ്തുവായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

കൊടിമരത്തിലെ അഷ്ടദിക്പാലകരെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ കൊടിമരം അനാവശ്യമായി മാറ്റിയതിന് പിന്നിൽ അക്കാലത്തെ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാജിവാഹനം യഥാർത്ഥമാണോ എന്ന കാര്യത്തിലും വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടന്നു വരികയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

SabarimalaSabarimala Gold RobberySabarimala Gold Robbery Case

Trending News