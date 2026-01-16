Sabarimala Gold Robbery Case: വാജിവാഹന കൈമാറ്റം ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച്; തന്ത്രി കൈവശം വച്ചത് ദേവസ്വം സ്വത്ത്, യുഡിഎഫ് നിയമിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡിനും കുരുക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ പഴയ കൊടിമരത്തിലെ വാജിവാഹനം തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്ക് കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയുടെ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ തെളിവുകൾ പുറത്ത്. വാജിവാഹനം തന്ത്രിയുടെ അവകാശമാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കൈമാറിയതെന്നുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ബോർഡ് അംഗവുമായ അജയ് തറയിൽ നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ, ദേവസ്വം രേഖകളിൽ പൊതുസ്വത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വിഗ്രഹം കൈമാറുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്താണ് കൊടിമരം മാറ്റിയതും വാജിവാഹനം തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതും. ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇത് കൈമാറുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ നിലവിലെ വിവാദം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
വാജിവാഹനം ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും അത് തന്ത്രിക്ക് നൽകാൻ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയോ ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ ഇല്ലെന്നും മുൻ ബോർഡ് അംഗം കെ. രാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി. കൊടിമരം മാറ്റാൻ തീരുമാനമെടുത്ത യോഗത്തിൽ താൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലെന്നും പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും അജയ് തറയിലുമാണ് അന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വർണമോഷണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 11 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന വാജി വാഹനം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കണ്ടെടുത്തത്.
1971-ൽ സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരം ചിതലരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് 2017-ൽ മാറ്റിയത്. എന്നാൽ പഴയ കൊടിമരത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുന്നുണ്ട്. അയ്യപ്പന്റെ വാഹനമായ കുതിരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ വാജിവാഹനം കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന പുരാവസ്തുവായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
കൊടിമരത്തിലെ അഷ്ടദിക്പാലകരെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ കൊടിമരം അനാവശ്യമായി മാറ്റിയതിന് പിന്നിൽ അക്കാലത്തെ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാജിവാഹനം യഥാർത്ഥമാണോ എന്ന കാര്യത്തിലും വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടന്നു വരികയാണ്.
