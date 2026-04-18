മലപ്പുറം: വാൽപാറ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ കോയമ്പത്തൂരിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് നിലവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവരെ കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൗൺസലിങ് നൽകുമെന്നും മരണപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് പകരം അടിയന്തരമായി പുതിയ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുമെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണമുണ്ടാകും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പുലർത്താമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യം എന്നതുപോലെ ചെയ്തിരുന്ന അധ്യാപകരെയാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിലുപരി ആ സ്കൂളിന് അവർ എന്തൊക്കെയോ ആയിരുന്നുവെന്നും ശിവൻകുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
