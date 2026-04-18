Valparai Tragedy: വാൽപ്പാറ അപകടത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

വാൽപ്പാറ അപകടത്തിൽ 9 പേർ മരിച്ചതിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 18, 2026, 09:32 AM IST
ന്യൂഡൽഹി:  വാൽപ്പാറ അപകടത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അപകടത്തിൽ അതീവ ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളോട് അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖംപ്രാപിക്കട്ടേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി  എക്സിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.  വാൽപ്പാറയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് 9 ജീവനുകളാണ്. മലപ്പുറം പാങ് പള്ളിപ്പറമ്പ് ജിഎല്‍പി സ്‌കൂളിലെ അധ്യപകരുടെ സംഘം വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയത് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു.  അന്ന് വൈകുന്നേരം 5:30 ഓടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കം പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അനുശോചനവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

വാൽപ്പാറ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഒൻപതു പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങളുടെ പൊതുദർശനം പാങ്ങ് അമ്പലപ്പറമ്പ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ നടക്കും.  അതിനു ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ.

പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾ ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് പൊള്ളാച്ചി ആശുപത്രിയിൽ നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെ പൂർത്തിയായി. പാങ്ങ് പള്ളിപ്പറമ്പ് ഗവർണ്മെന്റ് എൽപി സ്‌കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാര സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 05:20 ഓടെ വാൽപ്പാറ ചുരം റോഡിൽ 300 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമ ഉണ്ടായത്. ചുരത്തിലെ പതിമൂന്നാം വളവിൽ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പലവട്ടം മറിഞ്ഞ് ഒന്പതാം വളവിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് വനിലാണ് 13 അംഗ സംഘം യാത്ര പോക്കായത്.  അപകടത്തിൽ മരിച്ച 9 പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയും 7 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആണിന്റെ ഡ്രൈവർ മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് അടക്കം മൂന്നുപേർ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ കൗഅമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

