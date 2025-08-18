English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Road Accident: സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായെത്തിയ വാഹനം താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ആർക്കും പരിക്കില്ല

Van Accident: കുട്ടികളുമായെത്തുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലാതിരുന്നാൽ  കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിന് പുറത്ത് ഇറക്കുന്നതിനായി തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 18, 2025, 01:42 PM IST
  • വട്ടിയൂർക്കാവിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ വാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്
  • നെട്ടയം സെയിന്റ് ഷാന്റൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യർത്ഥികളുമായി സ്കൂളിലേക്കെത്തിയ വാൻ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു
  • കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Read Also

  1. Road Accident: ട്രാവലര്‍ താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞ് IIT വിദ്യാർഥികളടക്കം 10 പേർ മരിച്ചു, അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

Trending Photos

Guru Chandra Yuti: ആഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം; ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
7
Gajakesari
Guru Chandra Yuti: ആഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം; ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
Kerala Gold Rate Today 17 august 2025: സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ വിലയ്ക്ക്...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 17 august 2025: സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ വിലയ്ക്ക്...
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Coriander Benefits: ഹൃദയാരോ​ഗ്യം മുതൽ ദഹനം വരെ; മല്ലിയില വെറുതെയല്ല..! ​ഗുണങ്ങൾ‌ അനവധി
5
Coriander leaves
Coriander Benefits: ഹൃദയാരോ​ഗ്യം മുതൽ ദഹനം വരെ; മല്ലിയില വെറുതെയല്ല..! ​ഗുണങ്ങൾ‌ അനവധി
Road Accident: സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായെത്തിയ വാഹനം താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ആർക്കും പരിക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: വട്ടിയൂർക്കാവിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ വാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. നെട്ടയം സെയിന്റ് ഷാന്റൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യർത്ഥികളുമായി സ്കൂളിലേക്കെത്തിയ വാൻ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: അച്ഛനൊപ്പം സ്കൂളിലേക്ക് പോകവെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും വീണു; ബസ് ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി രണ്ടാം ക്ലാസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സ്വകാര്യ വാനാണ്. കുട്ടികളുമായെത്തുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാഹനം സ്കൂളിനു മുന്നിലെത്തി കുട്ടികളെ ഇറക്കുന്നതിനായി തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. സുരക്ഷാവേലികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത വഴിയായിരുന്നു. മഴ പെയ്തതോടെ തെന്നി കിടന്നിരുന്നതിനാൽ വാഹനം പിന്നിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുട്ടികൾ ബഹളം വച്ചതോടെ പരിസരവാസികൾ ഓടിയെത്തി കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് 32 വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. 

വിവരമറിഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോ​ഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപകടകരമായ കുന്നിന് മുകളിലാണെന്നും കുട്ടികളുമായി വരുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് ശരിയല്ലെന്നും വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് ഭാ​ഗ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Also Read: അഭിലാഷിനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്താൻ നോക്കി ആര്യൻ; അതിര് കടന്നെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

മന്ത്രിയും എംഎൽഎയും ആശുപത്രിയിലെത്തിയിട്ടും സ്കൂൾ എച്ച്.എം. കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതിയറിയുന്നതിന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയില്ലെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Accidentroad accidentSchool Van AccidentNettayamThiruvananthapuram

Trending News