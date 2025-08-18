Road Accident: സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായെത്തിയ വാഹനം താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ആർക്കും പരിക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: വട്ടിയൂർക്കാവിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ വാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. നെട്ടയം സെയിന്റ് ഷാന്റൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യർത്ഥികളുമായി സ്കൂളിലേക്കെത്തിയ വാൻ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സ്വകാര്യ വാനാണ്. കുട്ടികളുമായെത്തുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാഹനം സ്കൂളിനു മുന്നിലെത്തി കുട്ടികളെ ഇറക്കുന്നതിനായി തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. സുരക്ഷാവേലികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത വഴിയായിരുന്നു. മഴ പെയ്തതോടെ തെന്നി കിടന്നിരുന്നതിനാൽ വാഹനം പിന്നിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുട്ടികൾ ബഹളം വച്ചതോടെ പരിസരവാസികൾ ഓടിയെത്തി കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് 32 വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു.
വിവരമറിഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപകടകരമായ കുന്നിന് മുകളിലാണെന്നും കുട്ടികളുമായി വരുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് ശരിയല്ലെന്നും വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് ഭാഗ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിയും എംഎൽഎയും ആശുപത്രിയിലെത്തിയിട്ടും സ്കൂൾ എച്ച്.എം. കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതിയറിയുന്നതിന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയില്ലെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
