  • Vandanam Medical College: 'സർജറി നടത്തിയത് ഡോ. ലളിതാംബിക അല്ല, ഡോ ഷാഹിത'; വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ്

Vandanam Medical College: ചികിത്സാ പിഴവിൽ പ്രതികരിച്ച് വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ. ബി പത്മകുമാറും കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ഹരികുമാറും

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:28 PM IST
  • സർജറിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ ഷാഹിതയാണെന്നും അവരിപ്പോൾ സർവീസിലുണ്ടെന്നും വിഷയം പുറത്ത് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ വിശദീകരിച്ചു.
  • വയറ്റിൽ മുഴയുമായാണ് ഉഷ ചികിത്സയ്ക്കായി വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നതെന്നും വളരെ വലിയ മുഴ ആയതിനാലാണ് സർജറി നടത്തിയതെന്നും ഡോക്ടർ. ബി പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു

ആലപ്പുഴ: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാ പിഴവിൽ പ്രതികരിച്ച് വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ. ബി പത്മകുമാറും കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ഹരികുമാറും. ഉഷയ്ക്ക് സർജറി നടത്തിയത് ഡോ. ലളിതാംബിക അല്ലെന്നും ഡോ ഷാഹിതയാണെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.  സർജറിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ ഷാഹിതയാണെന്നും അവരിപ്പോൾ സർവീസിലുണ്ടെന്നും വിഷയം പുറത്ത് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ വിശദീകരിച്ചു.

വയറ്റിൽ മുഴയുമായാണ് ഉഷ ചികിത്സയ്ക്കായി വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നതെന്നും വളരെ വലിയ മുഴ ആയതിനാലാണ് സർജറി നടത്തിയതെന്നും ഡോക്ടർ. ബി പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുവെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ തന്നെയാണെന്നും അതിന് തയ്യാറായല്ലെന്നും പിന്നീട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ബി പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു. 

വിഷയം ഗൗരവമായി തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നും സർജറി നടന്നത് കോവിഡ് സമയത്താണെന്നും ഇവർ വിശദീകരിച്ചു. 10.05.2021ലാണ് ആദ്യ ചികിത്സ നടത്തിയതെന്നും പിന്നീട് 12.05.2021ൽ സർജറി നടന്നു, തുടർന്ന്, 15-ാം തിയ്യതി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. ഉഷ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയില്ലെന്നും സംഭവം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. നാലംഗ സംഘം ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കുമെന്നും അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. 

കേസ് ഷീറ്റ് പരിശോധിച്ചുവെന്നും എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സർജറിക്ക് മുൻപും പിൻപും ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതെന്നും ഇവർ വിശദീകരിച്ചു. രണ്ടാമത് നടന്നത് വലിയ സർജറിയാണെന്നും ഉപകരണം അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാണേണ്ടതാണെന്നും ഗയ്ഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് സർജറി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

ഡോ ഷാഹിത ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണെന്നും സർജറിയിൽ എല്ലാ പ്രോട്ടോകോളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർമാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ചിലർ സർവീസിലില്ലെന്നും അന്നത്തെ എച്ച്ഒഡി ഡോ ലളിതാംബികയുടെ യുണിറ്റാണ് സർജറി നടത്തിയതെന്നും വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലും സൂപ്രണ്ടും പറഞ്ഞു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

vandanam medical collegeMedical Negligance

