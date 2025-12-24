English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Vande Bharat hits Auto: വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ചു; ഡ്രൈവർ മദ്യലഹരിയിൽ, ആർപിഎഫ് കേസെടുത്തു

Vande Bharat hits Auto: വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ചു; ഡ്രൈവർ മദ്യലഹരിയിൽ, ആർപിഎഫ് കേസെടുത്തു

വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൽ ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ച സംഭവത്തിൽ ആർപിഎഫ് കേസെടുത്തു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 24, 2025, 11:05 AM IST
  • ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ കല്ലമ്പലം സ്വദേശി സുധി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു.
  • മദ്യലഹരി വിടാത്തതിനെ തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതുവരെ.

Read Also

  1. ISRO launches LVM 3 M6: ഉപഗ്രഹ ഇൻ്റർനെറ്റ്; ഐഎസ്ആർഒ എൽവിഎം 3 എം6 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചു

Trending Photos

Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
6
Trigrahi Yoga
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
5
recipe
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Vande Bharat hits Auto: വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ചു; ഡ്രൈവർ മദ്യലഹരിയിൽ, ആർപിഎഫ് കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം: വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൽ ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ച സംഭവത്തിൽ ആർപിഎഫ് കേസെടുത്തു. ഇന്നലെ രാത്രി വർക്കല അകത്തുമുറിയിലാണ് സംഭവം. അകത്തുമുറി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയ വഴിയിലൂടെ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ട്രാക്കിലേക്ക് കയറ്റുകയായിരുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ കല്ലമ്പലം സ്വദേശി  സുധി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷ പൂർണമായു തകർന്നു. സൂധിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മദ്യലഹരി വിടാത്തതിനെ തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതുവരെ. ഇതെ തുടർന്ന്, തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് വന്ദേഭാരത് എത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Vande BharatRPF

Trending News