Vande Bharat hits Auto: വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ചു; ഡ്രൈവർ മദ്യലഹരിയിൽ, ആർപിഎഫ് കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം: വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൽ ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ച സംഭവത്തിൽ ആർപിഎഫ് കേസെടുത്തു. ഇന്നലെ രാത്രി വർക്കല അകത്തുമുറിയിലാണ് സംഭവം. അകത്തുമുറി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയ വഴിയിലൂടെ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ട്രാക്കിലേക്ക് കയറ്റുകയായിരുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ കല്ലമ്പലം സ്വദേശി സുധി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷ പൂർണമായു തകർന്നു. സൂധിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മദ്യലഹരി വിടാത്തതിനെ തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതുവരെ. ഇതെ തുടർന്ന്, തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് വന്ദേഭാരത് എത്തിയത്.
