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Vaniyappara Church Cemetery: മൃതദേഹം ആരുടേത്? ദുരൂഹത നീക്കാൻ പോലീസ്; വാണിയപ്പാറയിലെ ആ കല്ലറ തുറക്കും

കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് സ്വദേശി സിജോ സ്കറിയയുടേതാണ് മൃതദേഹമെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 22, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:38 PM IST
Vaniyappara Church Cemetery: മൃതദേഹം ആരുടേത്? ദുരൂഹത നീക്കാൻ പോലീസ്; വാണിയപ്പാറയിലെ ആ കല്ലറ തുറക്കും
Image Credit: Vaniyappara | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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