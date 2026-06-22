/Vaniyappara Church Cemetery: മൃതദേഹം ആരുടേത്? ദുരൂഹത നീക്കാൻ പോലീസ്; വാണിയപ്പാറയിലെ ആ കല്ലറ തുറക്കും

കണ്ണൂര്: വാണിയപ്പാറ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയില് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് സ്വദേശി സിജോ സ്കറിയയുടേതാണെന്ന സംശയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കല്ലറ തുറന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിനായി നാളെ ആർഡിഒയുടെ അനുമതി തേടുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്ലറയ്ക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷയുണ്ടാകും. പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുള്ളതായി പള്ളി വികാരിയും പറഞ്ഞു.
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