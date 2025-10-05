Vayalar Awards: വയലാര്‍ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഇ സന്തോഷ് കുമാറിന്; പുരസ്കാരം 'തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ' എന്ന കൃതിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: 49ാമത് വയലാര് രാമവര്മ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഇ സന്തോഷ് കുമാറിന്. ‘തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ’ എന്ന കൃതിക്കാണ് അദദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശിൽപവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലിനാണ് ഇപ്പോൾ വയലാര് രാമവര്മ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. 2024ൽ ആണ് ഈ നോവൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഒക്ടോബര് 27 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് സന്തോഷ് കുമാറിന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. ഇ.ഡി രാമകൃഷ്ണൻ, പ്രിയ എ.എസ്. എൻ.പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് എന്നിവരായിരുന്നു ജൂറി അംഗങ്ങൾ.
നോവലിലും ചെറുകഥയിലും സന്തോഷ് കുമാർ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2006ലാണ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ആദ്യ ചെറുകഥാ സമാഹരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2012ൽ മികച്ച നോവലിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അന്ധകാരനഴി എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
അതേസമയം അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. ‘ഇതിന് മുൻപ് വലിയ എഴുത്തുകാര് വാങ്ങിയ അവാര്ഡല്ലേ ഇതെന്നും ഏറെ സന്തോഷമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രചോദനമാണെന്നും ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുകയാണെന്നും സന്തോഷ് കുമാര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
