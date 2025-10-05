English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vayalar Awards: വയലാര്‍ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഇ സന്തോഷ് കുമാറിന്; പുരസ്കാരം 'തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ' എന്ന കൃതിക്ക്

‘തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ’ എന്ന കൃതിക്കാണ് ഇ സന്തോഷ് കുമാറിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 5, 2025, 02:59 PM IST
  • ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശിൽപവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.
  • സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലിനാണ് ഇപ്പോൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം: 49ാമത് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഇ സന്തോഷ് കുമാറിന്. ‘തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ’ എന്ന കൃതിക്കാണ് അദദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശിൽപവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലിനാണ് ഇപ്പോൾ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. 2024ൽ ആണ് ഈ നോവൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഒക്ടോബര്‍ 27 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് സന്തോഷ് കുമാറിന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. ഇ.ഡി രാമകൃഷ്ണൻ, പ്രിയ എ.എസ്. എൻ.പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് എന്നിവരായിരുന്നു ജൂറി അം​ഗങ്ങൾ.

നോവലിലും ചെറുകഥയിലും സന്തോഷ് കുമാർ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2006ലാണ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ആദ്യ ചെറുകഥാ സമാഹരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2012ൽ മികച്ച നോവലിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അന്ധകാരനഴി എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. 

Also Read: Sabarimala Gold Plate Controversy: ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വീണ്ടും ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്ത്

അതേസമയം അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. ‘ഇതിന് മുൻപ് വലിയ എഴുത്തുകാര്‍ വാങ്ങിയ അവാര്‍ഡല്ലേ ഇതെന്നും ഏറെ സന്തോഷമെന്നും അ​ദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രചോദനമാണെന്നും ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുകയാണെന്നും സന്തോഷ് കുമാര്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

E Santhosh KumarVayalar Ramavarma Literary AwardTapomayiyude Achanഇ സന്തോഷ് കുമാർവയലാർ രാമവർമ സാഹത്യ പുരസ്കാരം

