Vazhoor Soman MLA: പീരുമേട് എംഎൽഎ വാഴൂർ സോമൻ അന്തരിച്ചു; തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച നേതാവ്

തിരുവനന്തപുരം: പീരുമേട് എംഎൽഎ വാഴൂർ സോമൻ അന്തരിച്ചു. 72 വയസായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം ശാസ്തമംഗലത്തെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.
ഇടുക്കി ജില്ലാ റവന്യൂ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പീരുമേട്ടിലെ റവന്യൂ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനുൾപ്പെടെ യുള്ളവർ ചേർന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ദീർഘകാലം ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്നു. മൃതദേഹം എംഎൻ സ്മാരകത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും.
ഇടുക്കി പീരുമേട്ടിൽനിന്നാണ് അദ്ദേഹം എംഎൽഎ ആയി നിയമസഭയിലെത്തിയത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. സിറിയക് തോമസിനെതിരെ 1835 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും സിപിഐ നേതാവായ വാഴൂർ സോമന്റെ വിജയം. വെയർ ഹൗസിങ് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ, എഐടിയുസി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രവസിഡന്റ് എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചു. ഭാര്യ: ബിന്ദു. മക്കൾ: അഡ്വ. സോബിൻ, അഡ്വ. സോബിത്ത്.
