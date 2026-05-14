മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും ഒന്നിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനാണ് നീക്കം
തിരുവനന്തപുരം: നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് തിങ്കളാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞയും നടക്കും. അതേസമയം, എംഎല്എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ 21ന് നിയമസഭ ചേരുമ്പോഴാകും നടക്കുക. മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും ഒന്നിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനാണ് നീക്കം. മുഴുവൻ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെയും തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തീരുമാനിക്കാനാണ് പാർട്ടിയിൽ ശ്രമം നടക്കുന്നത്.
നിയമസഭ കക്ഷിയോഗം പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനായി നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഗവര്ണറെ കാണുകയും പിന്തുണക്കത്ത് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, വൈകിട്ട് നടന്ന നിയമസഭ കക്ഷി യോഗത്തിൽ വിഡി സതീശനെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. സണ്ണി ജോസഫ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പിന്താങ്ങുകയായിരുന്നു. എഐസിസി തീരുമാനം ദീപദാസ് മുൻഷി ആദ്യം യോഗത്തെ അറിയിച്ചു.
അതിന് ശേഷം സണ്ണിജോസഫും മുകൾ വാസനിക്കും വിഡി സതീശനും സംസാരിച്ചു. യോഗത്തിൽ കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ സേവനം സതീശൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിനായി കേരളത്തിൽ വരണം എന്ന് കെസിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സതീശൻ നിരീക്ഷകർക്കും ദീപദാസ് മുൻഷിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. സദ് ഭരണമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
