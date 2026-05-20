/UDF Government: വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി; മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറി

UDF Ministers: യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി. മന്ത്രിമാരുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറി.
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി. വിഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറി. സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് മൂന്നാം ദിവസമാണ് വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയായത്. മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല. വകുപ്പ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് തർക്കം തുടർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈകിയത്.