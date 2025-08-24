English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil's Resignation: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ രാജിയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം; സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന നിലപാടിൽ സതീശൻ, രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് എഐസിസി

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടിൽ എഐസിസി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 24, 2025, 07:16 AM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് എഐസിസി എന്നാണ് വിവരം.
  • പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് എഐസിസി.

ലൈം​ഗീകാരോപണ പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ രാജിക്കായി സമ്മർദ്ദം ഏറുന്നു. വിഷയത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമാണ് കോൺ​ഗ്രസിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. രാഹുൽ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. ഇക്കാര്യം സതീശൻ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചു. 

എന്നാൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് എഐസിസി എന്നാണ് വിവരം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് എഐസിസി. തീരുമാനം സംസ്താന നേതൃത്വത്തിന് വിടാനാണ് സാധ്യത. രാഹുൽ രാജിവച്ചാൽ എതിരാളികൾക്ക് മേൽ മേൽക്കൈ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സതീശനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. 

Also Read: Rahul Mamkoottathil: കൊല്ലാനാണെങ്കില്‍ സെക്കന്‍റുകൾ മതിയെന്ന് രാഹുൽ; ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്

ആരോപണം ഉയർന്നയുടൻ തന്നെ രാഹുൽ യുത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് രാഹുലും. രാഹുലിന്റെ രാജിയ്ക്കായി സിപിഎം, ബിജെപി പാർട്ടികളും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. 

