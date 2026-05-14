/VD Satheesan Kerala CM: 'മുഴുവൻ എംഎൽഎമാരും പാർട്ടി തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ, ചെന്നിത്തല വിട്ടുനിൽക്കുമോയെന്ന് അറിയില്ല'- ദീപാദാസ് മുൻഷി

ന്യൂഡൽഹി: വി.ഡി. സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിശ്ചയിച്ച ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനത്തെ എല്ലാ എംഎൽഎമാരും ഐക്യകണ്ഠേന പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുൻഷി. കേരളത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായി ഹൈക്കമാൻഡിനെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ഇതിനുപുറമെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നേരിട്ടും പലരോടും ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
സതീശനെ ഈ പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തനിക്ക് പരിമിതികളുണ്ടെന്നും, ഹൈക്കമാൻഡ് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ദീപാദാസ് മുൻഷി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ അവർ കേരളത്തിലെത്തും.
എന്നാൽ, ഈ യോഗത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല സംബന്ധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് അറിവില്ലെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞാ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ പരിഗണനയിൽ വന്നെങ്കിലും, പൊതുജന വികാരവും മുസ്ലീം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളുടെ ഉറച്ച നിലപാടുമാണ് വി.ഡി. സതീശന് അനുകൂലമായത്.
ബുധനാഴ്ച രാത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സുപ്രധാന യോഗത്തിലാണ് സതീശന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശ ധാരണയായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കെ.സി. വേണുഗോപാലുമായി നടത്തിയ ദീർഘനേരത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായും സംസാരിച്ചതായാണ് വിവരം.