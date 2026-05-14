/VD Satheesan Kerala CM: നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും

Kerala CM VD Satheesan: സതീശന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ആശംസകൾ നേർന്നത്.
കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വി.ഡി. സതീശന് സിനിമാലോകത്തെ പ്രമുഖരായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അഭിനന്ദനങ്ങളറിയിച്ചു. സതീശന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ആശംസകൾ നേർന്നത്.
പതിമൂന്നാമത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന വി.ഡി. സതീശന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുന്നുവെന്ന് മമ്മൂട്ടി തന്റെ ലഘുവായ കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സതീശന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് താരം കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.
വികസനത്തിന്റെ പുതിയ പാതകളിലൂടെ കേരളത്തെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച മോഹൻലാൽ, നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ അനുയായികൾ തോളിലേറ്റുന്ന ചിത്രമാണ് പങ്കുവെച്ചത്.
പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വി.ഡി. സതീശനെ കോൺഗ്രസ് സഭാകക്ഷി നേതാവായി ഡൽഹിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുടെ പേരുകളും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം സതീശന് അനുകൂലമാകുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.