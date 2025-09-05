English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

VD Satheesan: ഈ പോലീസുകാർ കാക്കിയിട്ട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങില്ല; ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കാറില്ല, ഇത് സഹികെട്ടാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ

Youth Congress Leader: കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളം ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രക്ഷോഭം നടത്തും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 5, 2025, 07:35 PM IST
  • സുജിത്തിനെ കുന്നംകുളത്തെ വീട്ടിലെത്തി വിഡി സതീശൻ സന്ദർശിച്ചു
  • പുറത്ത് വന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

Read Also

  1. പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി വീരകൃത്യങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു; തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് പറയണമെന്നും Opposition Leader VD Satheesan

Trending Photos

Onam Day Horoscope: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കുമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope prediction
Onam Day Horoscope: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കുമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope 04 September 2025: ഇന്ന് ഉത്രാടം; ഒന്നാം ഓണത്തിന് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Todays Horoscope 04 September 2025: ഇന്ന് ഉത്രാടം; ഒന്നാം ഓണത്തിന് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Gold price Today 5 September 2025: പൊന്നിനെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും..! ഓണത്തിന് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു
5
Gold price
Gold price Today 5 September 2025: പൊന്നിനെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും..! ഓണത്തിന് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു
VD Satheesan: ഈ പോലീസുകാർ കാക്കിയിട്ട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങില്ല; ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കാറില്ല, ഇത് സഹികെട്ടാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ

തൃശൂർ: യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് സുജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാരെ കാക്കിയിട്ട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളം ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രതികരണം ആയിരിക്കും കോൺ​ഗ്രസിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

സുജിത്തിനെ കുന്നംകുളത്തെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണം. കോൺ​ഗ്രസ്, സിപിഎമ്മിനെയോ ബിജെപിയെയോ പോലുള്ള പാർട്ടിയല്ല. കോൺ​ഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഫ്രെയിമുണ്ട്.

എന്നാൽ, നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ട് പ്രതികരിക്കും. പുറത്ത് വന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് മനസിൽ ഉള്ള വികാരം, അതിന് അനുസരിച്ച് അതിന് ആനുപാതികമായി പ്രതികരിക്കും. അതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ലെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

VD SatheesanYouth Congress leaderവിഡി സതീശൻകോൺഗ്രസ്യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

Trending News