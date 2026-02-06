Puthu Yuga Yathra: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: വി.ഡി. സതീശൻ നയിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് തുടക്കം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:49 AM IST
കാസർഗോഡ്: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് കാസർഗോഡ് കുമ്പള ടൗണിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ യാത്ര ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും.  

പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ ദുർഭരണത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റമാണിതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പറയുന്നത്. ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പര്യടനം മാർച്ച് ഏഴിന് തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് അവസാനിക്കും. സാധാരണ ജാതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ റാലികൾക്ക് പുറമെ ഓരോ മേഖലയിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യാത്രയിൽ യുഡിഎഫ് ഘടക കക്ഷികളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും സതീശനോടൊപ്പം അണിനിരക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

UDFVD SatheesanPuthu Yuga YathraKasaragodCongress

