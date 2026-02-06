Puthu Yuga Yathra: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: വി.ഡി. സതീശൻ നയിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് തുടക്കം

കാസർഗോഡ്: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് കാസർഗോഡ് കുമ്പള ടൗണിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ ദുർഭരണത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റമാണിതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പറയുന്നത്. ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പര്യടനം മാർച്ച് ഏഴിന് തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് അവസാനിക്കും. സാധാരണ ജാതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ റാലികൾക്ക് പുറമെ ഓരോ മേഖലയിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യാത്രയിൽ യുഡിഎഫ് ഘടക കക്ഷികളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും സതീശനോടൊപ്പം അണിനിരക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
