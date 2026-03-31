English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
VD Satheesan: '24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ'; വിഡി സതീശൻ

VD Satheesan: വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥലവും സമയും തീരുമാനിച്ച് അറിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകിയിരുന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 31, 2026, 01:25 PM IST
Trending Photos

April Month Lucky Zodiac Signs: ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്കൊപ്പം; നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
6
Zodiac signs
April Month Lucky Zodiac Signs: ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്കൊപ്പം; നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്
Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയുർവേദ പരിഹാരം... ഈ എണ്ണകൾ മികച്ചത്!
5
Hair care
Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയുർവേദ പരിഹാരം... ഈ എണ്ണകൾ മികച്ചത്!
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷത്തെ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മറുപടിയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥലവും സമയും തീരുമാനിച്ച് അറിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. സംവാദമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുവെന്നും സ്ഥലവും സമയവും ഇത് വരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോയെന്നുമാണ് സതീശൻ കുറിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനെത്താമെന്നും വിഡി സതീശൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

തന്റെ ഭരണത്തിന് പത്തില്‍ പത്ത് മാര്‍ക്കും എ പ്ലസും സ്വയം നല്‍കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തെ പരസ്യ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചത്. നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. അതേസമയം, നേരിട്ടുള്ള സംവാദത്തിനല്ലെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയുള്ള സംവാദത്തിനാണ് ക്ഷണിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

VD SatheesanCM Pinarayi Vijayandebate

Trending News