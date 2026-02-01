VD Satheesan: 'കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണോയെന്ന് സംശയം തോന്നുന്നതാണ് ഈ ബജറ്റ്'; വിഡി സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണോയെന്ന് സംശയം തോന്നുന്നതാണ് ഈ ബജറ്റെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. കേരളത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനവുമില്ലെന്നും കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതാക്കളും പ്രധാനമന്ത്രിയും നടത്തിയത് ഗീർവാണ പ്രസംഗം മാത്രമാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയിൽ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു.
കേരളത്തിലുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ നിരന്തരം എയിംസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ എയിംസും ഇല്ല അതിവേഗ റെയിൽപാതയും ഇല്ലെന്നും ആമ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു. കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതാക്കൾ വികസിത കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വലിയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതെന്നും എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് കേരളത്തിനായി പദ്ധതികളെന്നും ഇവർ എത്രമാത്രം അവഗണനയോടെയാണ് കേരളത്തെ കാണുന്നതെന്നും ഇത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ റബർ കർഷകരെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും അവഗണിച്ചുവെന്നും അപൂര്വ ധാതു ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നിൽ അപകടമുണ്ടെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ ധാതു കലവറ പലരുടെയും കണ്ണിലെ നിധിയാണെന്നും കേരളത്തിലെ ധാതു സമ്പത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. മുമ്പ് കടലിൽ ആഴം കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് കേന്ദ്രമെന്നും കേരളത്തിലെ ധാതുസമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഇത് മാറുമെന്നും അതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തോടുകൂടി ആലോചിച്ച് മാത്രമേ ഇതിന്റെ പോളിസി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളുവെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
