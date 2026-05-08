തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർക്കായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ അനുകൂലികൾ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, നെട്ടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സതീശനായി പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നതിന് പിന്നാലെ കോട്ടയത്തെ പുതുപ്പള്ളിയിലും ഈരാറ്റുപേട്ടയിലും സമാനമായ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണ്. കടുത്തുരുത്തിയിൽ വി.ഡി. സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന പ്രവർത്തകൻ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു.
ALSO READ: സതീശനായി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പ്രകടനം; തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും തൃശൂരും തെരുവിൽ പ്രകടനം
ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച ഇയാളെ പൊലീസ് എത്തിയാണ് പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, കൊല്ലം കുന്നത്തൂർ കുമരൻചിറയിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ശേഷം സാധാരണക്കാരന്റെ ശബ്ദമായി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ വരണമെന്നാണ് ബോർഡുകളിലെ വാചകം.
എന്നാൽ, കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വേണുഗോപാലിന്റെ ചിത്രമുള്ള ഫ്ലെക്സിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആരോ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചത് സംഘർഷാവസ്ഥ വർധിപ്പിച്ചു. സതീശനായി തലസ്ഥാന നഗരിയിലും തൃശൂർ, മലപ്പുറം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായി ബോർഡുകൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 'പട നയിച്ചവൻ നാട് നയിക്കട്ടെ' എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് സതീശൻ അനുകൂലികൾ പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്നത്.
ALSO READ: വിഡിയും ചെന്നിത്തലയും സണ്ണി ജോസഫും ഡൽഹിക്ക്; മൂന്നു നേതാക്കളേയും വിളിപ്പിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ്
നേതൃത്വത്തിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് പരസ്യമായി ഗ്രൂപ്പ് പോര് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടി തുടങ്ങി. ഇടുക്കിയിൽ സതീശന് അനുകൂലമായി പ്രകടനം നടത്തിയ ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.ഇ. താജുദ്ദീൻ, സുരേഷ് ബാബു, ജോയ് മൈലാടി എന്നിവരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി.പി. മാത്യു അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.