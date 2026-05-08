Kerala Chief Minister Race: വിഡി സതീശനായി തെരുവിൽ പ്രതിഷേധം; പ്രവ‍ർത്തകൻ ശരീരത്തിൽ പെട്രോളൊഴിച്ചു, ഫ്ലക്സ് യുദ്ധം തുടരുന്നു

VD Satheesan: വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർക്കായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ അനുകൂലികൾ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 8, 2026, 06:16 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, നെട്ടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സതീശനായി പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു
  • കോട്ടയത്തെ പുതുപ്പള്ളിയിലും ഈരാറ്റുപേട്ടയിലും സമാനമായ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണ്

  1. വിഡി സതീശന് പൂർണ പിന്തുണ, സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിൽ നിരാശയില്ല; പിണറായിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല: രമേശ് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർക്കായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ അനുകൂലികൾ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, നെട്ടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സതീശനായി പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നതിന് പിന്നാലെ കോട്ടയത്തെ പുതുപ്പള്ളിയിലും ഈരാറ്റുപേട്ടയിലും സമാനമായ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണ്. കടുത്തുരുത്തിയിൽ വി.ഡി. സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന പ്രവർത്തകൻ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു.

ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച ഇയാളെ പൊലീസ് എത്തിയാണ് പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, കൊല്ലം കുന്നത്തൂർ കുമരൻചിറയിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ശേഷം സാധാരണക്കാരന്റെ ശബ്ദമായി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ വരണമെന്നാണ് ബോർഡുകളിലെ വാചകം.

എന്നാൽ, കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വേണുഗോപാലിന്റെ ചിത്രമുള്ള ഫ്ലെക്സിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആരോ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചത് സംഘർഷാവസ്ഥ വർധിപ്പിച്ചു. സതീശനായി തലസ്ഥാന നഗരിയിലും തൃശൂർ, മലപ്പുറം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായി ബോർഡുകൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 'പട നയിച്ചവൻ നാട് നയിക്കട്ടെ' എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് സതീശൻ അനുകൂലികൾ പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്നത്.

നേതൃത്വത്തിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് പരസ്യമായി ഗ്രൂപ്പ് പോര് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടി തുടങ്ങി. ഇടുക്കിയിൽ സതീശന് അനുകൂലമായി പ്രകടനം നടത്തിയ ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.ഇ. താജുദ്ദീൻ, സുരേഷ് ബാബു, ജോയ് മൈലാടി എന്നിവരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി.പി. മാത്യു അറിയിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Kerala Chief MinisterKerala Chief Minister RaceVD Satheesan

