/VD Satheesan Swearing-in Ceremony: നയിക്കാൻ വിഡി; മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വിഡി സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വിഡി സതീശൻ. കേരളത്തിൻറെ പതിമൂന്നാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായാണ് വിഡി സതീശൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. കേരളത്തിൻറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വിഡി സതീശൻ.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. മൂന്നാമത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും നാലാമതായി സണ്ണി ജോസഫും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. 21 മന്ത്രിമാരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്. കെ മുരളീധരൻ, മോൻസ് ജോസഫ്, സിപി ജോൺ എന്നിവരും മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
വിഡിഎസ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർ
മുഖ്യമന്ത്രി- വിഡി സതീശൻ
മന്ത്രിമാർ
1. പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
2. രമേശ് ചെന്നിത്തല
3. സണ്ണി ജോസഫ്
4. കെ മുരളീധരൻ
5. മോൻസ് ജോസഫ്
6. ഷിബു ബേബി ജോൺ
7. അനൂപ് ജേക്കബ്
8. സിപി ജോൺ
9. എപി അനിൽകുമാർ
10. എൻ ഷംസുദ്ദീൻ
11. പിസി വിഷ്ണുനാഥ്
12. റോജി എം ജോൺ
13. ബിന്ദു കൃഷ്ണ
14. എം ലിജു
15. കെഎം ഷാജി
16. പികെ ബഷീർ
17. വിഇ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ
18. ടി സിദ്ദിഖ്
19. കെഎ തുളസി
20. ഒ.ജെ. ജനീഷ്
