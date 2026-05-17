തിരുവനന്തപുരം: വിഡി സർക്കാറിന്റെ സത്യപ്രതിഞ്ജ ചടങ്ങിനായി തിരുവനന്തപുരം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മേയ് 18 (തിങ്കളാഴ്ച) രാവിലെ 10 മണിക്ക് സെന്ട്രല് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സത്യപ്രതിഞ്ജാ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച നഗരത്തിൽ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നാല് ഗേറ്റ് വഴിയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുക. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പ്രധാന ഗേറ്റിലൂടെ വിഐപി എൻട്രി മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. രാവിലെ 8 മണിക്കുള്ളിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കയറണമെന്നും ഒമ്പത് മണിക്ക് ഗേറ്റുകളും റോഡും അടയ്ക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ പരിഗണന പാസ് ഉള്ളവർക്കായിരിക്കുമെന്നും പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയിരപ്പിൽ പറയുന്നു.
പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ തത്സസമയം കാണുന്നതിനായി നഗരത്തിൽ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൽഇഡി വാളുകൾ ക്രമീകരിക്കും. നാളെ നാല് മണി ഉച്ചവരെ തലസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത, സുരക്ഷ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കമ്മീഷണർ കാർത്തിക് അറിയിച്ചു. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം പാസ് മുഖേന രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ആളുകളെ കടത്തിവിടും. സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് ശേഷം മന്ത്രിമാർ ലോക്ഭവനിലേക്ക് പോകും. ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെന്നും കമ്മീഷണർ കാർത്തിക് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതേസമയം, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് എത്തുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാലോട് രവി അറിയിച്ചു. വിജയ് എത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ വിജയ് അന്നേ ദിവസം രാവിലെ എത്തിയേക്കുമെന്നും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉടൻതന്നെ മടങ്ങുമെന്നും അനൗദ്യോഗികമായ വിവരമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സത്യപ്രതിജ്ഞക്കു പങ്കെടുക്കുമെന്നും വിവരങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നു മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർണാടക, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
