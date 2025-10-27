English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • VD Satheesan: വിഡി സതീശന് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം

VD Satheesan: വിഡി സതീശന് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം

V D Satheesan: ചവറ പന്മന സുബ്രഹ്‌ണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലും കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലുമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 27, 2025, 06:46 PM IST
  • ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേകാലോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയ സതീശൻ ദർശനത്തിനു ശേഷമാണ് തുലാഭാരം നടത്തിയത്.
  • കൊട്ടാരക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ണിയപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ജീവനക്കാർ പന്മന ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയാണ് തുലാഭാരത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കിയത്

Trending Photos

Ruchak Yoga: രുചക് മഹാപുരുഷ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Ruchak Rajyogam
Ruchak Yoga: രുചക് മഹാപുരുഷ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും, കന്നി രാശിക്കാര്‍ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും, കന്നി രാശിക്കാര്‍ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chanakya Niti: ഈ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
7
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ഈ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
VD Satheesan: വിഡി സതീശന് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം

കൊല്ലം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം. ചവറ പന്മന സുബ്രഹ്‌ണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലും കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലുമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേകാലോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയ സതീശൻ ദർശനത്തിനു ശേഷമാണ് തുലാഭാരം നടത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കൊട്ടാരക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ണിയപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ജീവനക്കാർ പന്മന ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയാണ് തുലാഭാരത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കിയത്. എണ്ണായിരത്തിലധികം ഉണ്ണിയപ്പമാണ് തുലാഭാരത്തിനായി തയാറാക്കിയത്.  കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനായി പന്മനയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സതീശന് പന്മന സുബ്രഹ്‌മണ്യ സന്നിധിയിൽ തുലാഭാരം നടത്താമെന്ന് നേർന്നിരുന്നു. ഈ വഴിപാടാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

VD SatheesanThulabharamUnniyappamKottarakkara ganapathy temple

Trending News