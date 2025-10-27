VD Satheesan: വിഡി സതീശന് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം

കൊല്ലം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം. ചവറ പന്മന സുബ്രഹ്ണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലും കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലുമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേകാലോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയ സതീശൻ ദർശനത്തിനു ശേഷമാണ് തുലാഭാരം നടത്തിയത്.
കൊട്ടാരക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ണിയപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ജീവനക്കാർ പന്മന ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയാണ് തുലാഭാരത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കിയത്. എണ്ണായിരത്തിലധികം ഉണ്ണിയപ്പമാണ് തുലാഭാരത്തിനായി തയാറാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനായി പന്മനയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സതീശന് പന്മന സുബ്രഹ്മണ്യ സന്നിധിയിൽ തുലാഭാരം നടത്താമെന്ന് നേർന്നിരുന്നു. ഈ വഴിപാടാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്.
