VD Satheesan: 'മുഖ്യമന്ത്രി പദം മാത്രം, മറ്റൊന്നും വേണ്ട'; ഭരണപരിചയം മാനദണ്ഡമല്ല, വഴങ്ങാതെ സതീശൻ!

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ. ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകരുമായുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ സതീശൻ തന്റെ ഈ നിലപാട് അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഭരണപരിചയം മാനദണ്ഡമല്ലെന്നും സതീശൻ പറയുന്നു. വി എസിൻ്റെയും മോദിയുടെയും ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സതീശൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സതീശന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.
നേതാവിന് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ടീം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ടാകണമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് സംഘടനാ ദൗർബല്യമാണെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ജെൻസിക്ക് മനസിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് പാർട്ടികൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഏത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് `ചോദ്യം സാങ്കൽപ്പികം' എന്നാണ് സതീശൻ മറുപടി നൽകിയത്.'
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി എംഎൽഎമാരുമായുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മുകുൾ വാസ്നിക്കും അജയ് മാക്കനും എംഎൽഎമാരെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കാണുകയാണ്. അതിനിടെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഹോട്ടലിൽ എത്തി നിരീക്ഷകരെ കണ്ടു. ഘടക കക്ഷികളുമായി വൈകിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ എഐസിസി പ്രസിഡന്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
