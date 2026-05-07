English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • VD Satheesan: 'മുഖ്യമന്ത്രി പദം മാത്രം, മറ്റൊന്നും വേണ്ട'; ഭരണപരിചയം മാനദണ്ഡമല്ല, വഴങ്ങാതെ സതീശൻ!

VD Satheesan: 'മുഖ്യമന്ത്രി പദം മാത്രം, മറ്റൊന്നും വേണ്ട'; ഭരണപരിചയം മാനദണ്ഡമല്ല, വഴങ്ങാതെ സതീശൻ!

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഭരണപരിചയം മാനദണ്ഡമല്ലെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ പറയുന്നു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : May 7, 2026, 02:00 PM IST
  • മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഭരണപരിചയം മാനദണ്ഡമല്ലെന്നും സതീശൻ പറയുന്നു.
  • വി എസിൻ്റെയും മോദിയുടെയും ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സതീശൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Read Also

  1. Kerala New CM: ആരാകും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി? കണ്ടെത്താൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകരെത്തി; എ.കെ ആന്റണിയെ കണ്ടു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോവാണോ? ഇന്നത്തെ വില അറിയണ്ടേ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോവാണോ? ഇന്നത്തെ വില അറിയണ്ടേ?
Horoscope Today May 7: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനം; സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Astrology news
Horoscope Today May 7: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനം; സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kendra Trikona Rajayoga: ബുധന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; മെയ് 15 മുതൽ ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും
9
Budh Gochar
Kendra Trikona Rajayoga: ബുധന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; മെയ് 15 മുതൽ ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും
Kerala DL-51 Lottery Result: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-51 Lottery Result: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
VD Satheesan: 'മുഖ്യമന്ത്രി പദം മാത്രം, മറ്റൊന്നും വേണ്ട'; ഭരണപരിചയം മാനദണ്ഡമല്ല, വഴങ്ങാതെ സതീശൻ!

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ. ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകരുമായുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ സതീശൻ തന്റെ ഈ നിലപാട് അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഭരണപരിചയം മാനദണ്ഡമല്ലെന്നും സതീശൻ പറയുന്നു. വി എസിൻ്റെയും മോദിയുടെയും ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സതീശൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സതീശന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. 

Add Zee News as a Preferred Source

നേതാവിന് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ടീം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ടാകണമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് സംഘടനാ ദൗർബല്യമാണെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ജെൻസിക്ക് മനസിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് പാർട്ടികൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഏത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് `ചോദ്യം സാങ്കൽപ്പികം' എന്നാണ് സതീശൻ മറുപടി നൽകിയത്.'

Also Read: Google Gemini Predicts Kerala CM: ജെമിനി പറയുന്നു... കെസി മുഖ്യമന്ത്രി, രണ്ടാം സാധ്യത സതീശന്, സമവായമെങ്കിൽ മാത്രം ചെന്നിത്തല

അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി എംഎൽഎമാരുമായുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്. മുകുൾ വാസ്നിക്കും അജയ് മാക്കനും എംഎൽഎമാരെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കാണുകയാണ്. അതിനിടെ മുതിർന്ന കോൺ​ഗ്രസ് നേതാക്കളും ഹോട്ടലിൽ എത്തി നിരീക്ഷകരെ കണ്ടു. ഘടക കക്ഷികളുമായി വൈകിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ എഐസിസി പ്രസിഡന്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

VD SatheesanKerala CMCongressവി.ഡി സതീശൻകേരള മുഖ്യമന്ത്രി

Trending News