  • VD Satheeshan: മന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണം; ആക്രോശിച്ച് ചെന്നത് മന്ത്രിയെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു

VD Satheeshan: മന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണം; ആക്രോശിച്ച് ചെന്നത് മന്ത്രിയെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു

മന്ത്രി വീണ ജോർജിന് നേരെ നടന്നത് ആക്രമണമല്ലെന്നും മന്ത്രിയാണ് ആക്രോശിച്ച് വന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 25, 2026, 08:25 PM IST
  • പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് മൂന്നോ നാലോ കെഎസ്‍യു പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ്.
  • മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം പോലീസുകാർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.
  • ആരോ​ഗ്യമന്ത്രിയാണ് പ്രവർത്തകരുടെ നേരെ ആക്രോശിച്ച് ചെന്നത്.

  CM Pinarayi Vijayan: 'ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല, രാഷ്ട്രീയ ആഭാസം'; ആരോ​ഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

VD Satheeshan: മന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണം; ആക്രോശിച്ച് ചെന്നത് മന്ത്രിയെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു

ആലപ്പുഴ: കെഎസ്‍യു പ്രവർത്തകർ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ അക്രമിച്ചുവെന്ന വാദം തള്ളി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോലും എത്തിയില്ലെന്നാണ് അതിൽ നിന്നും ബോധ്യമായത്. വാർത്തകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. 

പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് മൂന്നോ നാലോ കെഎസ്‍യു പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ്. മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം പോലീസുകാർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ആരോ​ഗ്യമന്ത്രിയാണ് പ്രവർത്തകരുടെ നേരെ ആക്രോശിച്ച് ചെന്നത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും സംഭവം പാർത്തി കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. കെഎസ്‍യു പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

Also Read: Minister Veena George Injured: കണ്ണൂരിൽ കെഎസ്‍യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വീണ ജോർജിന് പരിക്ക്; മന്ത്രിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

അതേസമയം മന്ത്രിക്കെതിരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വി.ഡി. സതീശന്‍റെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുതുയുഗ യാത്രാ വേദികളിൽ കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു. സതീശനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സിപിഎം പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നുണ്ട്. പലസ്ഥലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് കൊടിമരങ്ങളും പുതുയുഗ യാത്രയുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും പ്രതിഷേധക്കാർ നശിപ്പിച്ചു. 

