VD Satheeshan: 'ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കും, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പരാതികളിൽ വി.ഡി സതീശൻ

ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 23, 2025, 12:22 PM IST
  • അതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് രാഹുലിനെ സംഘടനാ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
  • പരാതികള്‍ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ പരിശോധിക്കും.
  • പരാതിക്കാരായ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരായ പരാതികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. അതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് രാഹുലിനെ സംഘടനാ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാതികള്‍ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ പരിശോധിക്കും. പരാതിക്കാരായ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 

പരാതിക്കാരിക്കെതിരെയുള്ള വി കെ ശ്രീകണ്ഠന്റെ പ്രസ്താവന പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റാണെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പരാമർശം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ശ്രീകണ്ഠനെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അത് ഉടൻ തിരുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

Also Read: Rahul Mamkootathil: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഓഫീസിനുമുന്നില്‍ എസ്എഫ്‌ഐ പ്രതിഷേധം; ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ്

പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും വി.ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. കോഴിയെ ഉപയോഗിച്ച് മാർച്ച് നടത്തുന്നവർ കോഴിഫാം നടത്തുന്നവരാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തില്ഡ രാജിവെച്ചതോ വെപ്പിച്ചതോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് സാങ്കേതികം മാത്രം എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മറുപടി. രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള എത്രപേർ രാജി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറുചോദ്യമുന്നയിച്ചു.

