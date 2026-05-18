VDS Government Swearing In Ceremony: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും 20 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ് വിഡി സതീശൻ. ദൈവനാമത്തിലാണ് വിഡി സതീശൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഷിബു ബേബി ജോണും, സിപി ജോണും സഗൗരവം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റ് മന്ത്രിമാർ ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. കെ മുരളീധരൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് ആണ്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും 20 മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചു. ലോക് ഭവനിലെ ചായ സൽക്കാരത്തിന് ശേഷം സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ഓഫീസിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. ശേഷം ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗം. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടേക്കും. ശേഷം ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് പുറപ്പെടും.