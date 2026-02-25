Minister Veena George Injury: മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതം; വധശ്രമത്തിന് കേസ്, 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ, സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം

കണ്ണൂർ: കെഎസ്യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിക്ക് വിദഗ്ധ പരിശോധന വേണമെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദഗ്ധ സംഘം മന്ത്രിയെ പരിശോധിച്ചു. എംആർഐ സ്കാനിംഗ് വേണമെന്നും മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം കണ്ണൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയ 5 കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ മന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതിനിടെ വീണാ ജോർജിനെതിരായ ആക്രമണത്തില് സിപിഎം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുകയാണ്. കണ്ണൂർ ഡിസിസി ഓഫീസിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘർഷത്തിൽ അവസാനിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാര് ഡിസിസി ഓഫീസിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞതോടെ പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കെതിരെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്ജ് നടത്തി. തുടർന്ന് ഇവിടെ വൻ സംഘർഷമാണുണ്ടായത്. ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ച കെഎസ്യു പ്രവർത്തകര് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെയും കല്ലേറ് നടത്തി. സംഘര്ഷത്തില് കെഎസ്യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫർഹാൻ മുണ്ടേരിക്ക് പരിക്കേറ്റു.
