English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Minister Veena George Injury: മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതം; വധശ്രമത്തിന് കേസ്, 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ, സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം

Minister Veena George Injury: മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതം; വധശ്രമത്തിന് കേസ്, 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ, സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം

മന്ത്രി വീണ ജോർജിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കുകയും അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 25, 2026, 09:08 PM IST
  • കണ്ണൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയ 5 കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
  • ഇവർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. VD Satheeshan: മന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണം; ആക്രോശിച്ച് ചെന്നത് മന്ത്രിയെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു

Trending Photos

Kerala SS-508 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery Result
Kerala SS-508 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mangal Nakshatra Gochar: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Mangal Gochar
Mangal Nakshatra Gochar: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
7
Rapper Vedan
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
Vastu Tips Attract Prosperity: ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷിക്കും; വാസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
5
Vastu Tips
Vastu Tips Attract Prosperity: ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷിക്കും; വാസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
Minister Veena George Injury: മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതം; വധശ്രമത്തിന് കേസ്, 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ, സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം

കണ്ണൂർ: കെഎസ്‌യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിക്ക് വിദ​ഗ്ധ പരിശോധന വേണമെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദ​ഗ്ധ സംഘം മന്ത്രിയെ പരിശോധിച്ചു. എംആർഐ സ്കാനിം​ഗ് വേണമെന്നും മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം കണ്ണൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയ 5 കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ മന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: CM Pinarayi Vijayan: 'ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല, രാഷ്ട്രീയ ആഭാസം'; ആരോ​ഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

അതിനിടെ വീണാ ജോർജിനെതിരായ ആക്രമണത്തില്‍ സിപിഎം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുകയാണ്. കണ്ണൂർ ഡിസിസി ഓഫീസിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘർഷത്തിൽ അവസാനിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഡിസിസി ഓഫീസിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞതോടെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തി. തുടർന്ന് ഇവിടെ വൻ സംഘർഷമാണുണ്ടായത്. ​ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ച കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകര്‍ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെയും കല്ലേറ് നടത്തി. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫർഹാൻ മുണ്ടേരിക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Health Minister Veena Georgeമന്ത്രി വീണ ജോർജ്Congress CPM

Trending News