Youth Congress: 'സ്പീക്കർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന ആരോപണം, ഫോൺ പരിശോധിക്കണം'; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

കണ്ണൂർ: ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ പരാതി നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. മന്ത്രിയെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചുവെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സ്പീക്കർക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. സംഭവത്തിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എ എൻ ഷംസീറിൻ്റെ ഫോൺ പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനു ചുള്ളിയിൽ ആണ് പരാതി നൽകിയത്.
അതേസമയം കണ്ണൂർ റെയിവെസ്റ്റേഷനിലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സിപിഎം പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ കെ എസ് യുക്കാർ മന്ത്രിയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഗണ്മാനാണ് അതിലുള്ളതെന്നും കെ എസ് യു ആരോപിച്ചു. മന്ത്രി നിന്നതിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനാണ് മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നായിരുന്നു സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ആരോപണം.
Also Read: Minister Veena George Injury: മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന് കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതം, വലതുകൈയിൽ മരവിപ്പ്; മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പത്തുമണിയോടെ പുറത്തിറക്കും
കെഎസ്യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിന്റെ കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതമെന്ന റിപ്പോർട്ട്. കഴുത്തിന്റെ പരിക്ക് മൂലം വലതുകൈയിലെ മരവിപ്പുമുണ്ട്. ഇടത് കയ്യിലും നേരിയ ക്ഷതമുണ്ട്.
