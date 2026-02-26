English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Youth Congress: 'സ്പീക്കർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന ആരോപണം, ഫോൺ പരിശോധിക്കണം'; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

Youth Congress: 'സ്പീക്കർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന ആരോപണം, ഫോൺ പരിശോധിക്കണം'; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 26, 2026, 12:14 PM IST
  • സംഭവത്തിലെ ​ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
  • എ എൻ ഷംസീറിൻ്റെ ഫോൺ പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Read Also

  1. Congress Office Set on Fire in Thalassery: തലശ്ശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് തീയിട്ടു; ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ

Trending Photos

Horoscope Today February 25: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope February 25
Horoscope Today February 25: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala DL-41 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-41 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SS-508 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery Result
Kerala SS-508 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
8
Mahalakshmi Yoga
Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
Youth Congress: 'സ്പീക്കർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന ആരോപണം, ഫോൺ പരിശോധിക്കണം'; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

കണ്ണൂർ: ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ പരാതി നൽകി യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ്. മന്ത്രിയെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചുവെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സ്പീക്കർക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. സംഭവത്തിലെ ​ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എ എൻ ഷംസീറിൻ്റെ ഫോൺ പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനു ചുള്ളിയിൽ ആണ് പരാതി നൽകിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം കണ്ണൂർ റെയിവെസ്റ്റേഷനിലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സിപിഎം പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ കെ എസ് യുക്കാർ മന്ത്രിയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഗണ്‍മാനാണ് അതിലുള്ളതെന്നും കെ എസ് യു ആരോപിച്ചു. മന്ത്രി നിന്നതിന്‍റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനാണ് മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നായിരുന്നു സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ആരോപണം. 

Also Read: Minister Veena George Injury: മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന് കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതം, വലതുകൈയിൽ മരവിപ്പ്; മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പത്തുമണിയോടെ പുറത്തിറക്കും

കെഎസ്‌യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിന്റെ കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതമെന്ന റിപ്പോർട്ട്. കഴുത്തിന്റെ പരിക്ക് മൂലം വലതുകൈയിലെ മരവിപ്പുമുണ്ട്. ഇടത് കയ്യിലും നേരിയ ക്ഷതമുണ്ട്.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Youth congressminister veena georgeSpeaker AN Shamseerയൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ്ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

Trending News