സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ്

ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് വീണ ജോർജ്. 

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 4, 2026, 12:14 AM IST
  • വാർത്ത സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
  • ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വാക്കുകളാണ് സൈബർ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്
  • എല്ലാ പരിധിയും വിട്ടെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

പത്തനംതിട്ട: സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. തനിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നുവെന്നും ഒരു സ്ത്രീക്ക് എതിരെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത നീക്കമാണിതെന്നും വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു. വാർത്ത സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വാക്കുകളാണ് സൈബർ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാ പരിധിയും വിട്ടെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് വീണ ജോർജ്. 

അതേസമയം, തോൽവി ഭയന്നുള്ള വീണാ ജോർജിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നാടകമാണിതെന്ന് അബിൻ വർക്കി പ്രതികരിച്ചു. തനിക്കുനേരെയും സൈബർ അധിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നും എല്ലാ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നുവെന്നും ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ അബിൻ പറഞ്ഞു.

