Veena George Health: വീണാ ജോർജിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരം; ഉടൻ ആശുപത്രി വിടാനാവില്ല - മെഡിക്കൽ ബോർഡ്

കണ്ണൂര്: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് മെഡിക്കല് ബോര്ഡിന്റെ വിലയിരുത്തല്. മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിന് ക്ഷതമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കനത്ത വേദനയുമുണ്ട്. നിലിവിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥിതിയല്ല മന്ത്രിയുടേതെന്നുമാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് വിലയിരുത്തുന്നത്. 11 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ്. ന്യൂറോളജി, ന്യൂറോ സര്ജറി, കാര്ഡിയോളജി, മെഡിസിന്, ഇഎന്ടി വിഭാഗം മേധാവിമാരും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. സൂപ്രണ്ട്, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്, ആര്എംഒ എന്നിവരും അടങ്ങിയ മെഡിക്കല് ടീമാണ് യോഗം ചേര്ന്ന് മന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തിയത്.
അതേസമയം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി പ്രതിഷേധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം. ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് ഹാജരാക്കുന്നവര്ക്ക് പാരിതോഷികം നല്കുമെന്നാണ് സംഘടന വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്.
കണ്ണൂർ റെയിവെസ്റ്റേഷനിലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സിപിഎം പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ കെ എസ് യുക്കാർ മന്ത്രിയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഗണ്മാനാണ് അതിലുള്ളതെന്നും കെ എസ് യു ആരോപിച്ചു. മന്ത്രി നിന്നതിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനാണ് മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നായിരുന്നു സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ആരോപണം.
