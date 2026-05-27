CMRL Case: കണ്ണൂരിൽ പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡ് പൂർത്തിയായി. മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം: എക്സാലോജിക്- സിഎംആര്എല് കേസില് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആയ പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണ തൈക്കണ്ടിയുടെ മൊഴിയെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായി. ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂര് നീണ്ട റെയ്ഡിനിടെ ആയിരുന്നു മൊഴിയെടുപ്പ് നടന്നത്. മൊഴിയെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായതിന് പിറകെ, വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സമന്സ് നല്കാനുള്ള സാധ്യതകളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ആറ് മണി മുതലായിരുന്നു റെയ്ഡ് തുടങ്ങിയത്.
പിണറായി വിജയന്റെ കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും ഉൾപ്പെടെ ആണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ബെംഗളൂരുവിലെ എക്സാലോജിക് ഓഫീസിലും സിഎംആർഎൽ ഓഫീസുകളിലും എല്ലാം റെയ്ഡുകൾ നടന്നിരുന്നു. ഒന്നും കിട്ടാതെ ഇഡി മടങ്ങി എന്നാണ് പി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഴുതി ഒപ്പിട്ടുനൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിണറായി വിജയന്റെ കണ്ണൂരിലെ വീടിന് മുന്നിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീടിന് മുന്നിലും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർ ഉയർത്തിയത്. കണ്ണൂരിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് പോലും കരുതുന്ന നിലയിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നീങ്ങി. കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളിയിലെ റിയാസിന്റെ വീടിന് മുന്നിലും സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർ വലിയ പ്രതിഷേധമുയർത്തി. റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയാത്ത സാഹചര്യവും കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായി. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ നിയന്ത്രിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സിപിഐഎം ഉയർത്തിയത്. മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ചിലയിടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിന്റെ ഫ്ലക്സുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ തകർത്തു. ഇത് പിന്നീട് നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് തടയുകയായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
